Водителю, который сбил в Могилеве троих пешеходов, оставив ребенка сиротой, вынесли приговор

В Могилеве вынесли приговор 20-летнему водителю Volkswagen, который 12 ноября в Могилеве на улице Якубовского сбил мужчину и мать с ребенком . 34-летняя женщина погибла на месте, и пострадавшая в ДТП 8-летняя девочка осталась сиротой. С травмами госпитализировали и 57-летнего пешехода. Суд назначил водителю наказание в виде 2 лет колонии-поселения. Родственники погибшей считают приговор слишком мягким.





Осужденный ехал на Volkswagen по улице Якубовского в 19.40. Мать с дочерью переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с одной стороны, а мужчина — с другой. Когда они пересеклись в одной полосе дороги, их и сбил 20-летний водитель.

Опеку над 8-летней девочкой взяли родственники , пешеходный переход через несколько дней демонтировали .

Экспертиза показала, что 20-летний водитель, гражданин Болгарии, в тот момент двигался с допустимой скоростью. Но — не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, хотя водители других транспортных средств, движущихся в попутном направлении по соседним полосам, остановились.

Семья водителя выплатила семье девочки 20 тысяч рублей и обязалась выплачивать 150 долларов в эквиваленте ежемесячно до совершеннолетия ребенка. По словам Натальи, сестры погибшей, которая является официальным опекуном осиротевшей девочки, условия расписки семья водителя соблюдает.

Крестный отец девочки, Александр, рассказал TUT.BY, что считает приговор слишком мягким:

— Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы — столько и просил адвокат потерпевшей стороны. Мы, родственники погибшей, считаем, что 2 года поселения — это слишком мягкое наказание для того, чтобы водитель осознал свой проступок.

Сестра погибшей говорит, что родственники «никакие ходатайства, никакие другие бумаги после вынесения приговора не подавали и не будем». По ее словам, племянница чувствует себя хорошо, ходит в школу вместе с родными детьми Натальи — сыном и дочерью.