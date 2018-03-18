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Водителю, который сбил в Могилеве троих пешеходов, оставив ребенка сиротой, вынесли приговор
В Могилеве вынесли приговор 20-летнему водителю Volkswagen, который 12 ноября в Могилеве на улице Якубовского
Осужденный ехал на Volkswagen по улице Якубовского в 19.40. Мать с дочерью переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с одной стороны, а мужчина — с другой. Когда они пересеклись в одной полосе дороги, их и сбил 20-летний водитель.
Опеку над 8-летней девочкой
Экспертиза показала, что 20-летний водитель, гражданин Болгарии, в тот момент двигался с допустимой скоростью. Но — не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, хотя водители других транспортных средств, движущихся в попутном направлении по соседним полосам, остановились.
Семья водителя
Крестный отец девочки, Александр, рассказал TUT.BY, что считает приговор слишком мягким:
— Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы — столько и просил адвокат потерпевшей стороны. Мы, родственники погибшей, считаем, что 2 года поселения — это слишком мягкое наказание для того, чтобы водитель осознал свой проступок.
Сестра погибшей говорит, что родственники «никакие ходатайства, никакие другие бумаги после вынесения приговора не подавали и не будем». По ее словам, племянница чувствует себя хорошо, ходит в школу вместе с родными детьми Натальи — сыном и дочерью.
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Суд назначил водителю наказание в виде 2 лет колонии-поселения. Родственники погибшей считают приговор слишком мягким.
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