За заключением договоров на перевозку пассажиров в регулярном сообщении обратились 150 перевозчиков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.





«От перевозчиков, ранее выполнявших автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, в адрес местных исполнительных и распорядительных органов и операторов автомобильных перевозок пассажиров поступило 150 заявлений на предоставление временного права (до проведения конкурсов по определенным маршрутам) на выполнение междугородных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по 102 маршрутам», — пояснили в министерстве.

При этом по 34 заявлениям уже заключены договоры, согласно которым 151 транспортное средство может работать на 21 маршруте.

Как сообщалось, в Гродненской области 17 частным перевозчикам выданы разрешения на работу более чем по 50 маршрутам. В Могилевской области 11 частных перевозчиков обратились к заказчикам, которыми являются местные распорядительные и исполнительные органы власти (в области пока не определен единый оператор перевозок), с заявлениями о переходе в легальный режим работы. Кроме того, «Брестгортранс» выдал семь разрешений частным перевозчикам на осуществление регулярных рейсов в междугородном сообщении. Обратились с заявлениями о переходе в легальный режим работы и около 10 частных перевозчиков в Витебской области.

Проблема с маршрутными такси, которые ездят из города в город, в конце февраля приобрела небывалый размах. Из-за изменений в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» многие маршрутчики-«нерегулярщики» с 26 февраля не смогли выйти на рейсы. В итоге в некоторых городах люди и вовсе лишились возможности добраться в столицу. Известно, что 27 февраля не выезжали в рейсы «нерегулярщики» из Полоцка и Новополоцка , Слуцка, Солигорска и Копыля. Зато изменения в закон поддерживают перевозчики регулярных рейсов. Изменения в законодательстве начали готовиться еще в 2014 году. Их инициаторами были многие транспортные предприятия, которые жаловались на засилье перевозчиков. Последние выполняли регулярные рейсы, не имея на это разрешения. В итоге в 2015 году законопроект вынесли на общественное обсуждение, а 23 января он вступил в силу.