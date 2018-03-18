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Найдена последняя работа Хокинга

19.03.2018 15:13 — Разное | Tut.by  
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В библиотеке электронных препринтов arXiv.org 4 марта 2018 года появилось обновление последней работы британского физика-теоретика Стивена Хокинга, сообщает Lenta.ru.


Фото: Reuters

В статье, написанной совместно с бельгийским физиком Томасом Хертогом, обсуждается возможная экспериментальная проверка гипотезы мультивселенной. Первая версия публикации появилась 24 июля 2017 года.

«Интригующая идея в работе Хокинга заключается в том, что мультивселенная оставила свой отпечаток в реликтовом излучении, пронизывающем нашу Вселенную, который мы могли бы измерить при помощи детектора, установленного на космическом корабле», — сказал британо-мексиканский космолог Карлос Френк.

Гипотеза о мультивселенной предполагает наличие множества миров: в каждом таком мире существует определенный набор фундаментальных констант и связанных с ними законов природы. Наша Вселенная в этой концепции — только один из таких миров.

Хокинг скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Ученый, большую часть жизни проведший в инвалидном кресле, широко известен как популяризатор науки, в последние годы большое внимание уделял таким проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.

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В статье, написанной совместно с бельгийским физиком Томасом Хертогом, обсуждается возможная экспериментальная проверка гипотезы мультивселенной.
 
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