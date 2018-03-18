Израильская разведка Моссад следила за создателем яда «Новичок» генералом Анатолием Кунцевичем до самой его смерти в 2002 году, пишет портал «Вести Израиля».

Интерес израильской разведки к советским разработкам был обусловлен опасением попадания химического оружия в руки арабам, чьи режимы СССР активно поддерживал. Сообщается, что одним из создателей отравляющих веществ был генерал-лейтенант, ученый в области органической и прикладной химии, академик АН СССР Анатолий Кунцевич, родившийся в 1934 году в деревне Свислочь Могилевской области



Один из создателей «Новичка» Анатолий Кунцевич. Фото: vesty.co.il

В 1984 году он был назначен начальником химических войск Минобороны СССР. Занимал пост главного специалиста оперативной группы Политбюро КПСС по дезактивизации аварии на Чернобыльской АЭС.

До этого он работал на Кубе, а затем во Вьетнаме, проводил в Афганистане экспертизу американских химбоеприпасов. После развала СССР Анатолий Кунцевич не отошел от дел, а возглавил программу по переработке химоружия, параллельно создал и возглавил Центр экотоксиметрии при Институте химической физики им. Н. Н. Семенова РАН. Он — автор и соавтор более 280 научных работ, свыше 40 авторских свидетельств.

В 1993 году был назначен представителем РФ в сирийском Экологическом центре в Джамрайне. Спустя два года госдепартамент США утвердил персональные санкции против Кунцевича, обвинив его в контрабанде вещества двойного назначения.

Сообщается, что в Моссаде установили, что за помощь в создании технологий по производству химического оружия генералу передавались значительные суммы денег. Израильтяне при помощи полученной информации хотели надавить на Москву, угрожая «слить» данные в прессу и вызвать международный скандал. Но Кремль никак не отреагировал на угрозы.

В итоге 29 апреля 2002 года при невыясненных обстоятельствах участник программы «Новичок» был обнаружен мертвым в кресле самолета, который направлялся из Алеппо в Москву. Анатолий Кунцевич был похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. По официальной версии смерть наступила от инфаркта.