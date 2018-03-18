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Самый маленький кроссовер Audi дебютирует в 2020 году

19.03.2018 15:46 — Разное | Tut.by  
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В Сети появились новые подробности о самом доступном в ряду Audi «паркетнике», появление которого ожидается в ближайшие два-три года. Об этом со ссылкой на Брама Шота, члена совета директоров Audi по маркетингу и сбыту, сообщает британский Auto Express.


Иллюстрация: Auto Express

По сути, «ку первый» станет приподнятой версией хэтчбека A1 второго поколения, прототипы которого уже неоднократно попадались фотошпионам. Это означает в свою очередь использование укороченной версии модульной платформы MQB, которая роднит Q1 и с новым Volkswagen Polo.

«Модульная» палитра двигателей не таит сюрпризов: на старте своей «карьеры» Q1 будет оснащаться бензиновым трехцилиндровым турбомотором объемом 1 л, а также более мощным 1,5-литровым агрегатом и дизелем объемом 1,6 л.

К европейским дилерам Q1 должен поступить до конца 2020 года. Напомним, что еще раньше свет увидят флагманский SUV марки Q8 и купейный кроссовер Q4.

 
 
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По сути, "ку первый" станет приподнятой версией хэтчбека A1 второго поколения, прототипы которого уже неоднократно попадались фотошпионам.
 
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