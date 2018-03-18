Профсоюзы напомнили правительству про проблему скрытой безработицы и задолженности по зарплате

Профсоюзы разработали и внесли на рассмотрение правительству дополнения в проект закона по изменению Трудового кодекса, сообщил председатель федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. Среди предложений профсоюзов — обязать нанимателя продлевать контракт добросовестным работникам. Организация также обращает внимание на скрытую безработицу и несвоевременную выплату зарплат.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Михаил Орда подчеркнул, что тему занятости в малых населенных пунктах профсоюзы держат на особом контроле. По его мнению, «свою роль в решении проблем в данной сфере должен сыграть и декрет № 1 «О содействии занятости».

— Для нас, профсоюзов, это важный и значимый документ. Поскольку он направлен на решение главнейшего для нас вопроса — занятости людей, — отметил Михаил Орда на встрече с коллективом Дятловского сыродельного завода. — Декрет предусматривает индивидуальную работу с каждым, кто хочет трудоустроиться. К слову, указанная норма внесена в тарифное соглашение профсоюза работников АПК и фактически имеет статус закона для всех организаций, входящих в названный отраслевой профсоюз. Благодаря этому добросовестные работники получают дополнительные гарантии занятости.

Михаил Орда отметил, что федерация профсоюзов неоднократно поднимала вопрос скрытой занятости перед правительством. Напомним, С вынужденной неполной занятостью в прошлом году столкнулись почти 134 тысячи человек.

Профсоюзный лидер также добавил, что организация добивается повышения зарплаты работникам бюджетной сферы, а также «работает над решением по снятию искусственных барьеров для ее повышения в реальном секторе экономики».

— И по ряду позиций правительство учло предложения национального профцентра, приняв соответствующие решения. Своевременная выплата заработной платы — это благополучие человека, семьи, — подчеркнул Михаил Орда. — Мы проводим постоянный мониторинг по этому вопросу. В сравнении с прошлым годом ситуация значительно улучшилась, но все же каждый месяц появляются организации, которые имеют задолженность. В решении этого вопроса профсоюзы действуют совместно с Министерством труда и социальной защиты, органами прокуратуры, что позволяет добиваться положительных результатов.