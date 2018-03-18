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В Пинске для безработных организуют день предприятия "Полесье"

19.03.2018 16:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пинске 21 марта состоится день предприятия ОАО "Промышленно-торговое объединение "Полесье", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Татьяна Вдовина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54127.php

В Пинске для безработных организуют день предприятия "Полесье"

Мероприятие пройдет в фойе городской службы занятости.

На собеседование в первую очередь приглашаются выпускники колледжей и лицеев легкой промышленности. На "Полесье" им предлагают трудоустроиться по профессиям швеи, вязальщика, кеттельщика, оператора прядильного, мотального и крутильного оборудования. Пинчане, у которых нет специализированного образования, получат возможность пройти обучение непосредственно на рабочем месте.

В Пинске насчитывается 544 вакансии, в том числе 415 по рабочим профессиям. "В день предприятия наниматель получает возможность централизованного подбора кадров. Не менее удобна такая форма и для тех, кто находится в поисках работы. На месте они могут получить необходимые консультации, оговорить вопросы трудоустройства", - отметила Татьяна Вдовина. Так, предыдущий день предприятия был посвящен строительной отрасли. На собеседование получили приглашения 25 человек, 10 из них уже приступают к работе.

Пинск входит в перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. В городе разрабатывается комплекс мероприятий по содействию занятости. Так, в управлении по труду для безработных организуют дни профессий, во время которых предоставляют информацию об обучении и возможностях устройства на новую работу. Оказывается поддержка в организации собственного дела. Субсидию на его открытие получил один человек в январе, в ближайшее время финансовая помощь будет оказана еще семи будущим предпринимателям.

 
 
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В Пинске 21 марта состоится день предприятия ОАО "Промышленно-торговое объединение "Полесье", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по...
 
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