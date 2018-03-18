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Футбольный арбитраж рассмотрел заявление "Крумкачоў". Команду не пустят в высшую лигу

19.03.2018 16:24 — Разное | Tut.by  
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Футбольный арбитраж АБФФ рассмотрел сегодня заявление клуба «Крумкачы» на решение комитета по клубному лицензированию, который 26 февраля отказался принимать заявление «воронов» на получение лицензии для участия в высшей лиге чемпионата Беларуси-2018.

Однако и в этой инстанции вердикт для «Крумкачоў» оказался неутешительным. Их заявление так и не будет даже принято, а команду не допустят к выступлению в высшей лиге.

(Бедет дополнено).

2 марта «Крумкачы» были лишены 2 очков за непогашение долгов перед игроками и тренерами, а 6 марта была отклонена апелляция «Крумкачоў» на решение комитета по клубному лицензированию.

12 марта один из основателей клуба Денис Шунто попросил слова на ежегодной конференции АБФФ, которая прошла 14 марта и является высшим органом Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Но получил отказ от делегатов форума.

13 марта «Крумкачы» подали заявление в футбольный арбитраж АБФФ на решение комитета по клубному лицензированию. Оно было рассмотрено сегодня.

16 марта в Доме футбола состоялись заседания двух комитетов Белорусской федерации футбола, на которых были вынесены решения о новых санкциях к клубу «Крумкачы». На них АБФФ сняла с «Крумкачоў» еще 3 очка, оштрафовала двух футболистов за «оскорбительное поведение» и наложила штраф на клуб (500 базовых величин — 12 250 рублей, или около 6230 долларов) за отказ от первого четвертьфинального матча Кубка Беларуси против гродненского «Немана».

В тот же день «Крумкачы» отказались от участия и в ответном четвертьфинальном матче Кубка Беларуси в Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
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Однако и в этой инстанции вердикт для "Крумкачоў" оказался неутешительным. Их заявление так и не будет даже принято, а команду не допустят к выступлению в высшей...
 
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