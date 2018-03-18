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Футбольный арбитраж рассмотрел заявление "Крумкачоў". Команду не пустят в высшую лигу
Футбольный арбитраж АБФФ рассмотрел сегодня заявление клуба «Крумкачы» на решение комитета по клубному лицензированию, который 26 февраля
Однако и в этой инстанции вердикт для «Крумкачоў» оказался неутешительным. Их заявление так и не будет даже принято, а команду не допустят к выступлению в высшей лиге.
(Бедет дополнено).
2 марта «Крумкачы» были
12 марта один из основателей клуба Денис Шунто
13 марта «Крумкачы»
16 марта в Доме футбола состоялись заседания двух комитетов Белорусской федерации футбола, на которых были вынесены решения о новых санкциях к клубу «Крумкачы». На них АБФФ сняла с «Крумкачоў»
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Однако и в этой инстанции вердикт для "Крумкачоў" оказался неутешительным. Их заявление так и не будет даже принято, а команду не допустят к выступлению в высшей...
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