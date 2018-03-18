Определились полуфиналисты Кубка Беларуси





В полуфинале Кубка Беларуси БАТЭ сыграет с гродненским "Неманом", а футболисты брестского "Динамо" выйдут против могилевского "Днепра".

Как сообщила Белорусская федерация футбола, в понедельник в ассоциации состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Беларуси, в результате которой сформированы две ключевые пары: БАТЭ - "Неман" и "Динамо-Брест" - "Днепр".

Согласно предварительной информации игры состоятся 18 апреля и 2 мая. Хозяевами станут БАТЭ и "Динамо-Брест".