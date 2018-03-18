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Определились полуфиналисты Кубка Беларуси

19.03.2018 16:41 — Разное | Ежедневник  
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Определились полуфиналисты Кубка Беларуси

В полуфинале Кубка Беларуси БАТЭ сыграет с гродненским "Неманом", а футболисты брестского "Динамо" выйдут против могилевского "Днепра".

Как сообщила Белорусская федерация футбола, в понедельник в ассоциации состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Беларуси, в результате которой сформированы две ключевые пары: БАТЭ - "Неман" и "Динамо-Брест" - "Днепр".

Согласно предварительной информации игры состоятся 18 апреля и 2 мая. Хозяевами станут БАТЭ и "Динамо-Брест".

 
Теги: Брест
 
 
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В полуфинале Кубка Беларуси БАТЭ сыграет с гродненским "Неманом", а футболисты брестского "Динамо" выйдут против могилевского "Днепра".
 
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