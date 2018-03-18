Река Неман разлилась в Беларуси: подтоплено 36 подворий

Паводковые воды реки Неман подтопили 27 подворий в деревне Новый Стержень Столбцовского района и 9 подворий в деревне Столбцы.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Власти определили места временного размещения людей в случае чрезвычайной ситуации, пока же эвакуация не требуется.

Сотрудники МЧС обходят домовладения, уровень состояния воды в реке Неман и в зоне подтопления постоянно контролируется.

В МЧС использовали квадрокоптер для мониторинга мест подтопления, отследить паводковую обстановку предлагается на интерактивной карте на сайте МЧС и в приложении ведомства «Помощь рядом».