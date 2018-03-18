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Река Неман разлилась в Беларуси: подтоплено 36 подворий
Паводковые воды реки Неман подтопили 27 подворий в деревне Новый Стержень Столбцовского района и 9 подворий в деревне Столбцы.
Об этом сообщает
Власти определили места временного размещения людей в случае чрезвычайной ситуации, пока же эвакуация не требуется.
Сотрудники МЧС обходят домовладения, уровень состояния воды в реке Неман и в зоне подтопления постоянно контролируется.
В МЧС использовали квадрокоптер для мониторинга мест подтопления, отследить паводковую обстановку предлагается на интерактивной карте на сайте МЧС и в приложении ведомства «Помощь рядом».
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Паводковые воды реки Неман подтопили 27 подворий в деревне Новый Стержень Столбцовского района и 9 подворий в деревне Столбцы.
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