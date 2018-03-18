Для российской армии испытывают партию боевых машин поддержки танков «Терминатор», оснащенных новыми гусеницами. Видео с испытаний опубликовала корпорация «Уралвагонзавод».

Особенность новых лент — в их долговечности и скоростных характеристиках. Совсем недавно их начали производить на Омском заводе транспортного машиностроения.

БМПТ нет ни в одной армии мира, кроме российской. Экипаж БМПТ состоит из пяти человек, она вооружена четырьмя ракетами «Атака-Т» («Штурм-СМ»), двумя автоматическими 30-­мм пушками, 7,62-мм пулеметом и двумя автоматическими 30-мм гранатометами.

Такая машина незаменима во время городских боев: комбинированная броня (построена машина на базе танка Т-72 или Т-90 в зависимости от модификации) надежно защищает экипаж от огня противника, а мощное вооружение позволяет эффективно уничтожать пехоту, засевшую даже на верхних этажах зданий.