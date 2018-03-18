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Уралвагонзавод показал испытания новых российских "Терминаторов"

19.03.2018 17:16 — Разное | Tut.by  
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Для российской армии испытывают партию боевых машин поддержки танков «Терминатор», оснащенных новыми гусеницами. Видео с испытаний опубликовала корпорация «Уралвагонзавод».

Особенность новых лент — в их долговечности и скоростных характеристиках. Совсем недавно их начали производить на Омском заводе транспортного машиностроения.

БМПТ нет ни в одной армии мира, кроме российской. Экипаж БМПТ состоит из пяти человек, она вооружена четырьмя ракетами «Атака-Т» («Штурм-СМ»), двумя автоматическими 30-­мм пушками, 7,62-мм пулеметом и двумя автоматическими 30-мм гранатометами.

Такая машина незаменима во время городских боев: комбинированная броня (построена машина на базе танка Т-72 или Т-90 в зависимости от модификации) надежно защищает экипаж от огня противника, а мощное вооружение позволяет эффективно уничтожать пехоту, засевшую даже на верхних этажах зданий.

Читайте также: Видео. Россия впервые применила новейшие БМПТ «Терминатор» на учениях «Запад-2017»

 
 
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БМПТ незаменима во время городских боев: комбинированная броня надежно защищает экипаж от огня противника.
 
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