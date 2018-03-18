Одна из самых богатых женщин мира потеряла половину состояния

Из-за падения стоимости принадлежащий ей компании Поллианна Чу, гонконгская владелица двух казино в Макао, потеряла порядка $6 млрд. Она уступила титул богатейшей женщины Гонконга дочери «игорного короля» Макао Пэнси Хо.

Поллианна Чу, считавшаяся богатейшей женщиной Гонконга, потеряла половину своего состояния из-за резкого падения стоимости акций ее компании — ​Kingston Financial Group, сообщает Bloomberg. Спад стоимости компании, в список активов которой входят отели и казино в Макао, последовал за предупреждением, которое в конце января 2018 года выпустила комиссия по ценным бумагам Гонконга.

Регулятор обратил внимание на то, что 20 акционеров контролировали более 90% акций, — это комиссия сочла угрозой для стабильности компании. После этого котировки акций Kingston Financial Group резко пошли вниз, и к 30 января капитализация компании упала на 17%.

Падение стоимости акций на 50% привело к серьезным убыткам для ряда инвесторов, в том числе и для самой владелицы. В январе ее состояние оценивалось в $12 млрд. Однако к настоящему моменту, по данным Bloomberg, состояние Поллианны сократилось до $5,36 млрд.

В результате в списке богатейших женщин Гонконга она опустилась на третье место, уступив Пэнси Хо, дочери Стэнли Хо, называемого«игорным королем» Макао, и Вивьен Чен, входящей в правление конгломерата Nan Fung Group, занимающегося недвижимостью. Поллианна Чу основала Kingston Financial Group вместе со своим мужем Николасом Чу в начале 1990-х годов. В спектр деятельности компании входят торговля ценными бумагами, корпоративный консалтинг и управление активами. Компании также принадлежат два отеля и казино в Макао — Casa Real Hotel и Grandview Hotel.