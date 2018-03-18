В Украине напечатали дом на 3D принтере: он автономный, умный и, возможно, самый теплый в мире

Изобретатель и бизнесмен из Киева Максим Гербут вместе с командой единомышленников создал уникальный дом, который не строится, а полностью печатается на 3D-принтере одной деталью. Здание получается без швов, оно очень прочное и не требует фундамента. Стены толщиной 20 см, сделанные по принципу вакуумного термоса, хорошо сохраняют тепло и для обогрева или охлаждения дома достаточно электричества, вырабатываемого солнечными панелями на крыше.



Дом на 36 м². Стоимость — от 32 тысяч долларов. Фото: kfund-media.com

Украинский PassivDom Максима Гербута в прошлом году попал в список 100 лучших инновационных проектов Центральной и Восточной Европы, а уже в этом году в США в штате Невада запустили завод по выпуску таких домиков, — сообщает « Факты ».



Фото: www.kyivpost.com

— Чтобы оценить, насколько хорошо созданный нами дом держит тепло, скажу, что если зимой выключить систему отопления, то он охладится до уличной температуры за 300 часов, — говорит Максим Гербут в интервью интернет-изданию. — Считается, что здания теряют больше всего тепла через окна. Мы опровергли этот стереотип — сделали фасад в виде большого окна. Это пакет из шести стекол. Он держит тепло не хуже, чем стены из примененных нами синтетических материалов.

Для PassivDom не требуется фундамент. Здание не нужно подключать к электросетям — потребности полностью покрываются за счет установленных на крыше солнечных батарей. Получаемый от них ток идет и на отопление. В морозы можно дополнительно включить тепловой насос «воздух-воздух» — установку, которая отапливает помещения за счет энергии наружного воздуха. Стены дома тоненькие — всего 20 сантиметров. Но они сделаны из высокотехнологичных современных синтетических материалов, поэтому держат тепло так, как держали бы кирпичные толщиной 7 метров 35 сантиметров. Чтобы достичь такого результата, понадобилось не только использовать новейшие материалы, но и добиться, чтобы стыки между деталями очень плотно прилегали друг к другу.



Фото: kfund-media.com

Чтобы киловатты расходовались максимально экономно, используется новейшая бытовая техника с минимальным потреблением энергии.

В доме предусмотрены емкости для одной тонны воды — питьевой и для бытовых нужд. Вода после душа, мытья посуды поступает в систему фильтров и затем используется повторно. По расчетам, запаса воды при умеренном использовании должно хватить на четыре-пять месяцев.



Фото: www.activehouse.info

Продукты жизнедеятельности человека подаются из туалета в специальную систему, которая превращает их в удобрения.

— В Украине мы обкатали технологию выпуска таких коттеджей, — говорит Максим Гербут. — Каркас дома 9x4x4 метра отпечатали с помощью шести промышленных 3D-принтеров. Под управлением компьютеров они за восемь часов отлили из современных материалов набор деталей, из которых был собран каркас. Мы использовали стеклопластик, карбон, полиуретан — они не разрушаются и не теряют своих свойств на протяжении многих десятилетий.



Фото: www.activehouse.info

Максим надеется, что его творение войдет в Книгу рекордов Гиннеса как самый теплый дом в мире: он уже подал заявку вместе со всей технической документацией.

Сейчас этот коттедж стоит под Киевом в Новых Петровцах, люди приходят посмотреть на него как на дом будущего.

Он относительно небольшой — 30 квадратных метров (впрочем, можно сделать вдвое больший). Форточек нет, двери плотно закрыты. Но воздух в помещении всегда свежий. Это достигается за счет особой системы контроля за содержанием углекислого газа в воздухе, температурой и влажностью.

Такой коттедж есть смысл использовать как автономную дачу, размещать ее в самых удаленных от цивилизации местах: на безлюдном берегу океана, возле водопада… Его можно поставить на приусадебном участке и использовать как гостевой домик, домашний офис.



Фото: passivdom.com



Планировка прототипа. Фото: passivdom.com

В США такой дом будет стоить от 64 до 140 тысяч долларов — в зависимости от размеров и комплектации. Для Америки это вполне приемлемые цены. О том, насколько большой интерес вызвало там новаторское жилье, свидетельствует, например, такой факт: 14 декабря популярный американский веб-сайт, посвященный экономике и технологиям Bussines Insider, разместил статью о PassivDom. За три дня ее прочли почти три миллиона человек. Первая партия домов составит 100 штук, их продадут со скидкой желающим стать тест-драйверами. Всего же, по словам Максима, уже есть около 8000 предзаказов, PassivDom фактически уже стал хитом. .



Проект modulTwo. Фото: passivdom.com

Важно, что человеку не нужно долго ждать, пока дом будет готов: за день роботы отольют каркас строения, еще пара недель уйдет на установку и тестирование специалистами различных инженерных систем, монтаж мебели (она, кстати, многофункциональная: один и тот же предмет может использоваться, например, как диван и шкафчик — ради экономии места). Первые американские заказчики получат дома уже весной.



Проект modulTwo. Фото: passivdom.com

Построим хоть на Марсе

А еще команда Максима участвует в конкурсе НАСА по созданию трехмерных объектов на Марсе. О чем идет речь? Будущим колонистам понадобится создавать на Красной планете жилища. Важно не везти их с Земли, а изготовить на месте из имеющихся там материалов. Ребята разработали робота, который способен расплавлять базальт и выливать из него все, что угодно. При этом порода разогревается до 1700 градусов — чтобы получить лаву, как во время извержений вулканов.

— У нас есть ангар для проведения экспериментов, — говорит Максим. — Но электропроводка в нем не рассчитана на подключение мощного оборудования. Поэтому эксперименты с расплавлением базальта проводили в моем гараже — там современная проводка. Получается, что у нас классический «гаражный» стартап (в США создатели ряда известных на весь мир компаний делали свои первые шаги на пути к успеху, работая в гаражах: Игорь Сикорский, создавший легендарную авиационную фирму Sikorsky Aircraft, «отцы» Apple Стив Джобс и Стив Возняк). Базальта на Марсе сколько угодно, так что роботы нашей конструкции могут построить там целые поселения.