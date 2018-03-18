В Гомельской области с заявлением об организации регулярных междугородных маршрутов уже обратились 9 перевозчиков, и эта цифра будет расти, пообещали в «Гомельоблпассажиртрансе». Именно это предприятие выполняет функции единого оператора автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по области.

Уже получено 9 заявлений от перевозчиков негосударственной формы собственности, которые хотят организовать регулярные перевозки. Они планируют курсировать по направлениям Гомель-Мозырь, Гомель-Светлогорск, Гомель-Минск, Мозырь-Наровля, Копаткевичи-Минск, Петриков-Минск, сообщили в «Гомельоблпассажиртрансе».

Согласовываются расписания движения для этих перевозчиков, с ними будут заключены временные договоры — до проведения конкурса. В мае же они смогут принять участие в конкурсе и в случае победы в нем получить право на перевозки на срок до пяти лет.