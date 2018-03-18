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В Гомельской области девять частных перевозчиков с парком маршруток захотели стать "регулярщиками"

19.03.2018 17:59 — Разное | Tut.by  
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В Гомельской области с заявлением об организации регулярных междугородных маршрутов уже обратились 9 перевозчиков, и эта цифра будет расти, пообещали в «Гомельоблпассажиртрансе». Именно это предприятие выполняет функции единого оператора автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по области.

Уже получено 9 заявлений от перевозчиков негосударственной формы собственности, которые хотят организовать регулярные перевозки. Они планируют курсировать по направлениям Гомель-Мозырь, Гомель-Светлогорск, Гомель-Минск, Мозырь-Наровля, Копаткевичи-Минск, Петриков-Минск, сообщили в «Гомельоблпассажиртрансе».

Согласовываются расписания движения для этих перевозчиков, с ними будут заключены временные договоры — до проведения конкурса. В мае же они смогут принять участие в конкурсе и в случае победы в нем получить право на перевозки на срок до пяти лет.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Гомельской области с заявлением об организации регулярных междугородных маршрутов уже обратились 9 перевозчиков, и эта цифра будет расти.
 
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