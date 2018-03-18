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Китайцы запустят в серию автомобиль, напечатанный на 3D-принтере

19.03.2018 17:49 — Разное | Tut.by  
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Фирма X Electrical Vehicle анонсировала запуск в серию первого массового автомобиля, напечатанного на 3D-принтере. Первый прототип — компакт-кар LSEV — покажут в следующем месяце на мотор-шоу в Пекине, а выпуск автомобиля начнут только в 2019-м. Об этом сообщает South China Morning Post.


На 3D-принтере будут отпечатаны все детали новинки, за исключением шасси, стекол, шин и силовой установки. С целью разработки нового материала для создания кузовных панелей, более эластичного и при этом прочного, в X Electrical Vehicle заключили партнерское соглашение с шанхайской фирмой Polymaker.

На «распечатку» бампера уходит четыре часа, крыши — пять часов, двери — восемь часов, а приборной панели — десять часов.


Автомобиль сможет проезжать без подзарядки около 150 километров, а его максимальная скорость составит 70 километров в час. Масса машины — 450 килограммов.

Выпускать машину планируется в Китае. Стоимость — около 60 тысяч юаней (9,5 тысячи долларов США). В X Electrical Vehicle утверждают, что уже получили семь тысяч заказов на LSEV от различных компаний, включая почтовые и курьерские службы.

Первоначально компания сможет «распечатывать» только 500 машин в год. Однако впоследствии планирует серьезно нарастить объем выпуска и вполовину снизить стоимость машин. Но произойдет это, согласно замыслу марки, не ранее 2024 года.

 
 
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Первый прототип - компакт-кар LSEV - покажут в следующем месяце на мотор-шоу в Пекине, а выпуск автомобиля начнут только в 2019-м.
 
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