Криушенко рассказал о вероятности возвращения Глеба в сборную и ближайших спаррингах

Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко в компании защитника Александра Мартыновича ответил на вопросы журналистов перед товарищескими матчами с командами Азербайджана и Словении, сообщает пресс-служба АБФФ.



Игорь Криушенко. Фото: abff.by

— Как провели межсезонье?

— Ездил в лагеря команд в Турции, смотрел игры кандидатов в сборную, разговаривал с тренерами. Был в Испании, где встречался с легионерами — Мартыновичем, Калачевым. Опять же смотрел игры команд. В общем, достаточно плодотворно прошел зимний период.

— Из тех, кого вызвали на сбор , все ли здоровы?

— Денис Поляков получил вчера небольшую травму, вместо него вызвали Алексея Гавриловича из Бреста. Мелкие болячки есть, но, надеюсь, к играм все будут готовы.

— Чем могут быть полезны для сборной матчи с предстоящими соперниками?

— Азербайджан — команда примерно такого же уровня, с которыми нам предстоит сыграть в Лиге наций и бороться за выход из группы. Из того, что видели — достаточно техничная, быстрая команда, старается играть с контролем мяча. В составе есть даже ассимилированный бразилец. Словения — команда более высокого класса, чем Азербайджан, в рейтинге выше. Достаточно крепкая европейская команда. Это уровень, к которому на данном этапе мы должны стремиться.

— Что вас больше всего порадовало во время белорусского межсезонья?

— Наверное, то, что Брест подтверждает свои амбиции, что он готов составить конкуренцию нашим многолетним лидерам, что появилась еще одна команда хорошего уровня. Порадовало, что основная масса кандидатов в сборную живы-здоровы: кто-то готовится, кто-то уже играет в официальных играх. Это важный для меня момент. Всегда радуюсь за ребят, которые выступают за сборную, слежу за их клубными делами.

— В последнем матче за свой клуб не играл Брессан. У него какие-то проблемы со здоровьем?

— Я вчера с ним созвонился, он в понедельник отыграл матч предыдущего тура и простыл. Практически неделю не тренировался, предыгровую он провел с командой, но решили поберечь его. А так он жив-здоров, прилетает, но чуть позже.

— Глеб говорил, что хотел бы помочь сборной в Лиге наций…

— Мы с Сашей общались после жеребьевки. Я ему сказал, что мне важно, чтобы он нашел клуб, играл и набрал игровой ритм и кондиции. К разговору я готов вернуться всегда.

— Егор Зубович неплохо выступает в Малайзии. Рассчитываете на него?

— Егор играл и под моим руководством в «Торпедо». В расширенный список я его включал. Но на данный момент считаю, что ребята, которых вызвал — оптимальны.

— Вызвано 6 человек из «Динамо-Брест». Это больше чем из БАТЭ. Вас так впечатлила игра брестчан?

— Планировалось и из БАТЭ много, но травмированы Риос, Гордейчук. Я говорил, что видел игры Бреста на сборах и вживую тут. Нравится, что команда играет в атаку, что это основное требование — атаковать. Психология футболистов в этом плане развивается так, как мне хочется, это то, что я хочу видеть в сборной. Поэтому вызвал достаточно большое количество игроков из брестского «Динамо».

— Разговаривали с Кривцом?

— Нет, с Сергеем не разговаривал. С Калачевым встречался, разговаривал. Скажу так про Кривца: он моментами играет, моментами не играет. Мне важно, чтобы у человека была постоянная игровая практика. Я уже на этом обжигался, когда брал игроков из хороших клубов, но без игровой практики. Этот момент важен.

— Егор Филипенко имеет игровую практику, но он не вызван…

— На наш взгляд, мы вызвали ребят, которые сейчас, считаю, в оптимальной форме. И вызывать людей, которые не будут играть, а будут сидеть в запасе — как они себя поведут в такой ситуации, как будет развиваться ситуация внутри команды… Мне важен внутренний микроклимат. Я вызвал защитников, которые будут играть, а если окажутся в запасе, адекватно это воспримут.

— Когда вы уезжали в Турцию, вы знали, что президент собирает футбольную общественность?

— Нет, не знал.

— А если бы удалось встретиться с президентом, какую мысль вы бы хотели ему донести?

— Сложно сказать. Были уважаемые люди. Думаю, то, что нужно, они донесли. Все знают чего и как не хватает. Думаю, все что нужно — было сказано.

— На встрече прошлись по сборной …

— По сборной кто только у нас не проходился. Без комментариев.

— Игорь Николаевич, вы пообщались с известными европейскими тренерами. Что вы вынесли из этой беседы?

— Я вынес определенные тактические моменты, которые они используют в своей работе. Также моменты психологии. С Черчесовым я знаком достаточно давно, с ним тоже поговорил про то, как он строит работу в сборной. В основном, такие моменты, которые касаются организации.

— Павлюченко вызван с перспективой на будущее?

— Да, здесь есть момент аванса. Хотелось бы вызвать Щербицкого, но по договоренности, пока у молодежной сборной есть какие-то шансы попасть на топ-турнир, никого оттуда дергать не будем.

— Удалось ли пообщаться с Эдуардом Васильевичем Малофеевым, после того, как он встретился с президентом ?

— Нет, после встречи не общался. Но мы с ним частенько пересекаемся и обмениваемся мнениями.

— Олег Веретило провел предудущий матч за сборную 3,5 года назад. Он вас сейчас чем-то удивил?

— Я и раньше планировал вызвать, но у него была травма в прошлом году. Как-то не складывалось. А сейчас такая ситуация, что Леша Риос из-за травмы выбыл. Сейчас подходящий момент увидеть его в деле и оценить на фоне хороших соперников.

— Сообщалось, что сборная в июне может провести матчи с участниками чемпионата мира…

— Уже озвучено, что 9-го играем с Финляндией. Про второй матч пока еще не озвучено. Еще раз повторю, что хотелось бы сыграть, но как оно сложится, так сложится. Мне важно, чтобы были два матча летом, для подготовки к осенним официальным играм.

— Представитель букмекерской компании поставил под сомнение чистоту нашего матча с Арменией. Задело вас это?

— Как говорится, на больных людей сильно реагировать не стоит. Конечно, неприятно это слышать, но еще раз говорю, что эти слухи здесь обсуждать смысла нет.

— И вы, и Сафарьян говорили, что главная задача — победить в Лиге наций. Не давит это?

— Скажу так, что задача реальная. Чего она должна давить? Наше дело подготовиться и выходить играть. А давить на ребят, считаю, оно не должно.

Мартынович: Подарок тренеру на день рождения? У нас есть администратор команды, который за все это переживает

— Александр, предстоит почти недельный выезд. В плане подготовки команды, это удобный вариант?

— В этот период — это большой плюс. Есть моменты, которые надо наработать. В теории так не объяснишь, как в тренировочном процессе. Чем больше времени на подготовку — тем лучше.

— Александр, вчера был день рождения у тренера вратарей Андрея Сацункевича. В вашем коллективе принято тренерам дарить подарки?

— У нас на это есть администратор команды, который за все это переживает. Было одно время, когда дарили минимальные подарки игрокам, если на период сборов попадал день рождения. У нас есть начальник команды, который ответственен за это.

Криушенко: Саша, ты же знаешь, какие для тренеров самые лучшие подарки. Надеемся, что преподнесут…