17 марта в пункте пропуска «Брест» при выезде из Беларуси житель Германии предъявил пограничникам страховку на свой автомобиль с признаками частичной подделки. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.





По результатам специальной проверки выяснилось, что в «зеленой карте» исправлен срок действия. Владелец самостоятельно «продлил» страховку на два года.

Мужчину привлекли к административной ответственности за отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ч. 4 ст. 18.20 КоАП Беларуси). Также за подделку документов и их использование иностранцу придется ответить по уголовному законодательству (ч.1 ст. 380 УК Беларуси).