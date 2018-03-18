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Гражданин Германии самостоятельно "продлил" страховку и предъявил брестским пограничникам

19.03.2018 18:05 — Разное | Tut.by  
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17 марта в пункте пропуска «Брест» при выезде из Беларуси житель Германии предъявил пограничникам страховку на свой автомобиль с признаками частичной подделки. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.


По результатам специальной проверки выяснилось, что в «зеленой карте» исправлен срок действия. Владелец самостоятельно «продлил» страховку на два года.

Мужчину привлекли к административной ответственности за отсутствие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ч. 4 ст. 18.20 КоАП Беларуси). Также за подделку документов и их использование иностранцу придется ответить по уголовному законодательству (ч.1 ст. 380 УК Беларуси).

 
Теги: Брест
 
 
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За подделку документов и их использование иностранцу придется ответить по уголовному законодательству (ч.1 ст. 380 УК Беларуси).
 
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