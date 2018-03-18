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Moody's Investors Service повысило рейтинг Беларуси

19.03.2018 18:35 — Разное | БДГ  
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Рейтинговое агентство Moody's 16 марта улучшило оценку суверенного кредитного рейтинга Республики Беларусь.

Об этом сообщает Министерство финансов Беларуси 19 марта.

Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг страны повышен до уровня «B3», прогноз «Стабильный» (ранее – «Саа1», прогноз «Стабильный»).

Наибольший позитивный вклад в повышение рейтинга внесло улучшение внешней ликвидной позиции страны, обусловленное в том числе привлечением долгосрочного внешнего финансирования, а также снижение дефицита платежного баланса, сокращение объемов директивного кредитования и лимитов гарантированного государственного долга.

«Стабильный» прогноз отражает сбалансированность позитивных ожиданий роста экономики и консервативной бюджетной политики «на фоне сохранения определенных рисков уязвимости к внешним шокам и слабой институциональной эффективности».

Это первое с 2011 года повышение Мудиз уровня кредитного рейтинга Республики Беларусь.

В октябре 2017 г. рейтинговое агентство «Стэндард энд Пурс» повысило суверенный кредитный рейтинг Беларуси до уровня «В»; аналогичное повышение в январе 2018 г. осуществило рейтинговое агентство «Фитч Рейтингз Лтд.».

 
 
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Рейтинговое агентство Moody's 16 марта улучшило оценку суверенного кредитного рейтинга Республики Беларусь.
 
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