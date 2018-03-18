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Со средней полосы ул. Я.Купалы разрешен правый поворот на Пионерскую - важно
19.03.2018 20:38 — Разное | Виртуальный Брест
Изменения организации проезда перекрестка с ул.Янки Купалы на ул.Пионерская. Со средней полосы разрешен правый поворот.
Со средней полосы разрешен правый поворот с ул.Янки Купалы на ул.Пионерская.
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Изменения организации проезда перекрестка с ул.Янки Купалы на ул.Пионерская. Со средней полосы разрешен правый поворот. Уважаемые водители! Сегодня, в городе...
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