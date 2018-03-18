Со средней полосы ул. Я.Купалы разрешен правый поворот на Пионерскую - важно

Изменения организации проезда перекрестка с ул.Янки Купалы на ул.Пионерская. Со средней полосы разрешен правый поворот.



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Уважаемые водители! Сегодня, в городе Бресте изменена организация проезда перекрестка с ул.Янки Купалы на ул.Пионерская.

Со средней полосы разрешен правый поворот с ул.Янки Купалы на ул.Пионерская.



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Работы по изменению дорожной разметки будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий.



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Справочно: в соответствии с п.8 Приложения 3 Правил дорожного движения: В случаях, когда значения линий разметки и дорожных знаков противоречат друг другу, участники дорожного движения должны руководствоваться дорожными знаками.



Будьте внимательны!