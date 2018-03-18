ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Со средней полосы ул. Я.Купалы разрешен правый поворот на Пионерскую - важно

19.03.2018 20:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Изменения организации проезда перекрестка с ул.Янки Купалы на ул.Пионерская. Со средней полосы разрешен правый поворот.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54130.php

Со средней полосы ул. Я.Купалы разрешен правый поворот на Пионерскую - важно


Уважаемые водители! Сегодня, в городе Бресте изменена организация проезда перекрестка с ул.Янки Купалы на ул.Пионерская.

Со средней полосы разрешен правый поворот с ул.Янки Купалы на ул.Пионерская.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54130.php

Со средней полосы ул. Я.Купалы разрешен правый поворот на Пионерскую - важно


Работы по изменению дорожной разметки будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54130.php

Со средней полосы ул. Я.Купалы разрешен правый поворот на Пионерскую - важно


Справочно: в соответствии с п.8 Приложения 3 Правил дорожного движения: В случаях, когда значения линий разметки и дорожных знаков противоречат друг другу, участники дорожного движения должны руководствоваться дорожными знаками.

Будьте внимательны!

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения организации проезда перекрестка с ул.Янки Купалы на ул.Пионерская. Со средней полосы разрешен правый поворот. Уважаемые водители! Сегодня, в городе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уначы хлопец абакраў дом, а пасля падпаліў яго разам з гаспадарамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика