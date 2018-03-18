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Экс-замдиректора учебно-спортивного учреждения в Пинске осуждена за хищения и взятки

19.03.2018 20:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Суд Пинского района и Пинска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении экс-заместителя директора одного из учебно-спортивных учреждений города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54134.php

Экс-замдиректора учебно-спортивного учреждения в Пинске осуждена за хищения и взятки

Женщина обвинялась в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями и получении взятки.

Будучи осведомленной о том, что два тренера-преподавателя имеют неиспользованную часть учебной нагрузки, подлежащей оплате, она незаконно включала их в списки учета для начисления заработной платы. Впоследствии тренеры передавали ей по ее же требованию половину незаконно полученных денег. Общий ущерб от противоправной деятельности составил более Br2 тыс.

Суд признал обвиняемую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1, ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно), а также ч.1 ст.430 (получение взятки) УК. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на четыре года со штрафом в размере 100 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5) и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на пять лет.

В пользу отдела образования, спорта и туризма Пинского горисполкома взыскано Br1,6 тыс. в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением. Кроме того, с нее в доход государства взыскана стоимость эквивалента взятки в размере Br380.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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Суд Пинского района и Пинска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении экс-заместителя директора одного из учебно-спортивных учреждений города,...
 
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