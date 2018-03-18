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Двое брестчан и пакистанец осуждены за организацию незаконной миграции

19.03.2018 20:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Суд Брестского района огласил приговор в отношении двух брестчан и гражданина Пакистана, обвиняемых в организации незаконной миграции, сообщили БЕЛТА в Брестском областном суде.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54133.php

Двое брестчан и пакистанец осуждены за организацию незаконной миграции

Жители областного центра 1982 и 1990 годов рождения совместно с гражданином Пакистана 1996 года рождения предложили трем его соотечественникам-студентам оказать помощь в пересечении границы с Украиной для последующей поездки в Евросоюз.

Свои услуги они оценили в $4,5 тыс. За содействием молодые люди обратились к жителю приграничной деревни. Сельчанин ответил согласием, однако не собирался помогать преступникам. Как только иностранцы были доставлены в погранзону, он сразу же сообщил об этом пограничникам. Злоумышленников задержали. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.371-1 (организация незаконной миграции) УК.

В суде Брестского района сегодня состоялось оглашение приговора. Так, самому старшему фигуранту назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Второй брестчанин осужден на 4 года исправколонии усиленного режима также с конфискацией имущества. Их иностранный компаньон приговорен к трем годам колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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Суд Брестского района огласил приговор в отношении двух брестчан и гражданина Пакистана, обвиняемых в организации незаконной миграции, сообщили БЕЛТА в Брестском...
 
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