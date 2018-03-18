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Заместитель директора "Брестхлебопродукта" приговорен к 4 годам колонии за взятки

19.03.2018 20:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Суд Ленинского района Бреста вынес обвинительный приговор заместителю директора ОАО "Брестхлебопродукт", сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора города Елена Ковальчук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54132.php

Заместитель директора "Брестхлебопродукта" приговорен к 4 годам колонии за взятки

Должностное лицо находится под стражей с 11 сентября 2017 года.

Мужчина был задержан в служебном кабинете в момент получения взятки. Как установлено в ходе следствия и судебного разбирательства по делу, преступные действия менеджер совершал в период с 19 июня 2015 года. За обеспечение заключения договоров и предоставление заявок на перевозку зерна урожая 2016-2017 годов он принял от индивидуальных предпринимателей для себя в качестве взяток Br1,7 тыс.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.430 УК (получение взятки повторно). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в установленный срок.

 
Теги: Брест
 
 
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Суд Ленинского района Бреста вынес обвинительный приговор заместителю директора ОАО "Брестхлебопродукт", сообщила корреспонденту БЕЛТА старший помощник...
 
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