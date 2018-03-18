1,9% первые три года. Стали известны условия льготной кредитной программы для покупки Geely

БПС-Сбербанк 20 марта запустит программу льготного кредитования покупки автомобилей Geely. Для покупателей первые 3 года будет действовать сниженная ставка 1,9% годовых. Разработать льготную кредитную программу для покупки автомобилей Geely правительство и президент обещали еще 6 лет назад, когда запускался завод по SKD-сборке в Борисове. После строительства предприятия полного цикла о доступных кредитах заговорили вновь. Нам стали известны некоторые условия кредитной программы.



Фото: Павел Мурашко

Вот теперь народный?

«В Беларуси появилась программа доступного кредитования автомобилей. Рекордно низкая стоимость обслуживания кредита станет дополнительным стимулом приобрести собираемые в Беларуси автомобили Geely. При этом уменьшившийся размер ежемесячного платежа позволит выбрать автомобиль более дорогой комплектации или классом выше, сохраняя привычный образ жизни», — подчеркнул заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.

Льготные кредиты доступны физическим лицам при покупке нового автомобиля Geely. Первые годы действует пониженная ставка — 1,9% (ставка рефинансирования минус 8,6 п.п.). Банк готов предоставлять кредитные средства на 90% стоимости автомобиля по льготной ставке на 2 года. Если минимум четверть машины оплатить самостоятельно, то особые условия будут действовать в течение первых 3 лет. В дальнейшем, основная ставка будет равна ставке рефинансирования плюс 2,5 п.п. При этом максимальный срок пользования кредитом — до 7 лет.

Решение по кредиту будет приниматься в течение дня с момента подачи пакета документов.

Напомним, что пока на заводе ведется производство всего одной модели — флагманского кроссовера Geely Atlas. Стоимость базовой версии с двухлитровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом начинается с 35 200 рублей. Максимальная версия с полным приводом, АКП и 2,4-литровым двигателем в комплектации Luxury стоит 48 600 рублей.

В дальнейшем на заводе планируют поставить более доступный кроссовер Geely NL4 и компактный седан. Программа льготного кредитования будет распространяться и на новые модели.