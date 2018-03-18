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1,9% первые три года. Стали известны условия льготной кредитной программы для покупки Geely
БПС-Сбербанк 20 марта запустит программу льготного кредитования покупки автомобилей Geely. Для покупателей первые 3 года будет действовать сниженная ставка 1,9% годовых. Разработать льготную кредитную программу для покупки автомобилей Geely правительство и президент обещали еще 6 лет назад, когда запускался завод по SKD-сборке в Борисове. После строительства предприятия полного цикла о доступных кредитах заговорили вновь. Нам стали известны некоторые условия кредитной программы.
Вот теперь народный?
«В Беларуси появилась программа доступного кредитования автомобилей. Рекордно низкая стоимость обслуживания кредита станет дополнительным стимулом приобрести собираемые в Беларуси автомобили Geely. При этом уменьшившийся размер ежемесячного платежа позволит выбрать автомобиль более дорогой комплектации или классом выше, сохраняя привычный образ жизни», — подчеркнул заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко.
Льготные кредиты доступны физическим лицам при покупке нового автомобиля Geely. Первые годы действует пониженная ставка — 1,9% (ставка рефинансирования минус 8,6 п.п.). Банк готов предоставлять кредитные средства на 90% стоимости автомобиля по льготной ставке на 2 года. Если минимум четверть машины оплатить самостоятельно, то особые условия будут действовать в течение первых 3 лет. В дальнейшем, основная ставка будет равна ставке рефинансирования плюс 2,5 п.п. При этом максимальный срок пользования кредитом — до 7 лет.
Решение по кредиту будет приниматься в течение дня с момента подачи пакета документов.
Напомним, что пока на заводе ведется производство всего одной модели — флагманского кроссовера Geely Atlas. Стоимость базовой версии с двухлитровым двигателем, механической коробкой передач и передним приводом начинается с 35 200 рублей. Максимальная версия с полным приводом, АКП и 2,4-литровым двигателем в комплектации Luxury стоит 48 600 рублей.
В дальнейшем на заводе планируют поставить более доступный кроссовер Geely NL4 и компактный седан. Программа льготного кредитования будет распространяться и на новые модели.
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Редакции AUTO.TUT.BY стали известны подробности льготной кредитной программы, которую обещало разработать правительство для стимуляции покупки Geely.
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