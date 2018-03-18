"Смысл уезжать за 600 евро в Польшу, если есть руки и мозги". Белорусы - о работе за границей

Случчанин Валентин трудится промышленным альпинистом в Москве четвертый год и параллельно пытается найти работу в родном городе. Но пока ничего не выходит. «Сейчас я вешаю баннеры и рекламные щиты на разных трассах по направлению от Москвы. График у меня очень хороший — примерно десять дней в месяц работаю, все остальное время отдыхаю дома», — рассказывает мужчина. А Юрий Равкович «не очень удачно» ездил на заработки в Россию два раза: «Поехал в Новый Уренгой, провел там две месяца и „выбил“ только 600 долларов. Но мне еще повезло — некоторые работники не выдерживали, просили жен и матерей перевести денег на билет домой, и уезжали без ничего». FINANCE.TUT.BY расспросил белорусов-гастарбайтеров о зарплатах и причинах, которые побуждают ехать на заработки в чужую страну.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Больше 1 миллиарда долларов перевели из-за границы на родину в 2017 году белорусы-гастарбайтеры. Эта сумма почти на 190 миллионов долларов больше, чем за 2016-й, и на 203,7 миллиона меньше, чем в 2015-м.

«В регионе зарплата 300 рублей, а нужно кормить семью»

Юрий Равкович, который «не очень удачно» ездил на заработки в Россию дважды, рассказывает:

— Зимой у строителей тяжелый период, и в первый раз я поехал из-за того, что не было работы. Пришел в белорусский офис, который находил людей, прошел собеседование и подписал договор. Уже тогда нужно было насторожиться — официально я должен был получить только 15 тысяч российских рублей. Объясняли это тем, что иначе придется заплатить большой налог. Повелся по неопытности, мне тогда 20 лет было. Поехал в Новый Уренгой, провел там две месяца и «выбил» только 600 долларов. Но мне еще повезло — некоторые работники не выдерживали, просили жён и матерей перевести денег на билет домой, и уезжали без ничего, — рассказывает парень.

Парень вспоминает, что рабочие условия были откровенно плохие — помещение, где жили строители, не отапливалось, питание работодатели не наладили, а на сами дома «было больно смотреть».

— Один раз сантехники сделали что-то не так, и в доме вырвало трубу. Его должны были скоро сдать, были даже поклеены обои. Но после такого случая приводили в порядок еще месяц.

Юрий говорит, что знал о случаях, когда гастарбайтеров оставляли без зарплаты. Но это его не остановило от поездки.

— Не думал, что меня это коснется. Казалось, да, обманывают, но я съезжу удачно. Так что понимаю белорусов, с которыми случилась похожая история. К тому же бывают настолько безвыходные ситуации, в которых надо действовать здесь и сейчас — у человека в регионе зарплата 300 рублей, а ему нужно кормить семью.

Во второй раз Юрий поехал в Москву, потому что «повелся на серьезность проекта».

— Поверил людям, предложение показалось очень солидным. Еще совпало, что в тот момент развалилась наша фирма после кризиса в 2014 году, всех уволили. Очень быстро нашлась российская альтернатива, и я поверил тем работодателям. Когда приехал, все было понятно уже в первые дни — люди, которые там находились долгое время, были похожи на сонных мух. Создавалось ощущение, что они просто ждут конца срока, чтобы забрать деньги на проезд.

На этот раз мужчина пробыл в Москве месяц и поехал назад с суммой в 300 долларов.

— Возвращался и думал о том, зачем я во второй раз ввязался во все это. У меня на тот момент была квартира и машина — слава богу, не нищий и не алкоголик. Но теперь я восточный вектор вообще не рассматриваю.

Юрий уверен, что «есть хорошие примеры работы за границей, но их очень мало».

— Знакомый поехал на фирму, где были не очень хорошие условия, но при этом познакомился с российским прорабом. В итоге они оставили ту работу, объединились в небольшую команду и стали делать дома под ключ. Зарабатывали по 1000—1500 долларов. Но если судить по остальным коллегам, многие подобные выезды заканчивались печально. Мой главный совет — ни при каких раскладах не стоит соглашаться на предложение «приезжайте за свой счет, деньги потом вернем». Мало того, что приедешь непонятно куда, так еще и сто долларов свои потратишь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: zyalt.livejournal.com/

Парень вспоминает еще несколько удачных историй.

— Моя мать ездила в Германию через знакомых и работала сиделкой у немецкой бабушки. Это было 12 лет назад. Получала зарплату 1000 евро в месяц, по их меркам это копейки. Пробыла в итоге 2 месяца и оставила только наилучшие впечатления. Или один мой друг ездил в Польшу на практику, работал наладчиком электрооборудования поездов, получал 600 евро в месяц.

«В Москве хватает работы, но хочется дома посидеть с женой и ребенком»

Случчанин Валентин уже четыре года ездит в Москву на заработки, на обманы нанимателей не жалуется. По профессии он электромонтажник, но сейчас работает промышленным альпинистом. О работе за границей он задумался, когда «ударил кризис».

— Сейчас я вешаю баннеры и рекламные щиты на разных трассах по направлению от Москвы. График у меня хороший — примерно десять дней в месяц работаю, все остальное время отдыхаю дома. Нам дают объем, который нужно выполнить, и чем быстрее справимся, тем скорее можем уехать обратно, — объясняет мужчина.

Валентин объясняет, что необычный график работы связан со спецификой работы фирмы — в начале месяца туда поступают рекламные баннеры, которые нужно быстро развесить.

— Где-то за два дня до начала месяца мы приезжаем и приступаем к работе. Уезжаем 10-го числа, и через пять дней деньги уже поступают на карточки. За поверхность платят около 1500 российских рублей (около 51 белорусских рублей. — Прим. ред.), таких поверхностей нам дают на двоих от 40 до 60.

Жилье работодатель не предоставил, поэтому Валентин «в целях экономии» вместе с напарником купил прицеп-дачу.

— Семиметровый, со всеми удобствами, правда, туалет на улице. Рядом баньку построили небольшую, там моемся. Получается, арендуем только площадь на охраняемой стоянке, где стоит прицеп. Выходят копейки, всего 1000 российских рублей (около 34 белорусских рублей. — Прим. ред.) в месяц. Снимать квартиру нам нецелесообразно, ведь мы приезжаем на малый срок, да и оборудование туда не потянешь.

Мужчина рассказывает, что на работе в России его ни разу не обманывали.

— Сейчас я понял, что лучше брать разовые работы на день-два, чтобы работодатель точно отдал деньги. По стройкам мы не лазим, потому что это совсем другое направление — надо больше времени, нет разовых работ. До того, как я в Москву попал, мы с напарниками за сезон отработали заказы от трех белорусских фирм. И нам из трех фирм зарплату отдали только две, причем судились мы в итоге со всеми. Хотя договор изначально заключался с надежными, как мы считали, людьми.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Валентин ездит в Россию на своей машине, и несколько раз подвозил людей, которые ехали без денег и говорили, что их «кинули» работодатели.

— В основном это строители. Знакомые ребята подвозили водителя, он тоже такую историю рассказывал. По их словам, все несправедливо произошло, но как на самом деле вышло, не знаю. Ехать в Россию нужно через проверенных людей — стоит на форумах посидеть, черные списки работодателей посмотреть.

Валентин параллельно пытается найти работу или подработку в родном городе. Но пока ничего не выходит.

— В Москве хватает работы, но хочется дома посидеть с женой и ребенком. Езжу по колхозам, по предприятиям. Однажды был Дедом Морозом, поздравлял детишек из многодетных семей. Но это так, баловство. С другой стороны, если меня сейчас позовут на завод работать, я умру просто. Очень сложно перестроиться на график восьмичасовой. Конечно, мы можем работать и 12, и 15 часов, но если погода плохая, то лучше дома отдохнуть и выспаться.

«В дорогу брал с собой 400−500 евро, в итоге привез домой меньше денег»

Олег Василевский устроился на работу в Польшу через фирму-посредника, но опыт его оказался неудачным.

— Меня и еще одного белоруса направили в Гданьск работать водителями погрузчика. Когда приехали, поняли, что жить надо в рабочей зоне, где кругом грязь и пыль, а рабочий день оказался 12 часов вместо обещанных восьми.

От такой вакансии мужчина отказался и попытался устроиться самостоятельно на другую работу. Однако везде ему предлагали оформление через украинских посредников.

— Работать я должен был в одной конторе, а числиться в другой, украинской. Делалось это для того, чтобы заработать, ведь поляки получают 18 злотых (около 10 белорусских рублей. — Прим. ред.) в час, я же должен был выполнять то же самое и получать 14 злотых (около 8 белорусских рублей. — Прим. ред.) в час. Оставшиеся 4 злотых делили между собой директор и посредник.

В итоге мужчине пришлось согласиться с такими условиями. Вначале он устроился судовым слесарем в одну фирму, потом перешел на аналогичную должность в другую компанию. Условия работы не устроили Олега, и он вскоре перешел на третье место — в типографию. Здесь мужчина тоже не прижился и уехал к сестре в город Катовице, после чего вернулся в Беларусь.

— В дорогу я брал с собой 400−500 евро и в итоге привез домой меньше денег. Не обошлось без неприятных ситуаций — когда я уехал в Беларусь, женщина из типографии должна была переслать часть зарплаты на карточку моей сестры. Однако денег не было, и мне пришлось пригрозить бывшей работодательнице полицией через вайбер. Через два часа сумма была на карте.

Весной Олег снова поедет в Польшу — мужчина получил карту поляка, он хотел бы остаться в стране на ПМЖ.

— Теперь я знаю, чего ожидать и к чему готовиться. Буду бороться со сложившейся ситуацией и все-таки пробовать устраиваться к поляку, а не к украинцу. У меня был знакомый, который пришел сварщиком на фирму, занимающуюся кораблестроением, показал свой профессионализм, и начальник оформил его напрямую, без посредников. Парень уволился и устроился ровно на то же место, где работал, только получал уже на 4 злотых в час больше.

Вопрос «ехать или не ехать» мужчина советует решать индивидуально.

— У меня есть знакомые, которые получают в Минске по 2200 рублей, работая на стройке. Смысл уезжать за 600 евро в Польшу, если есть руки и мозги.

«Встречался с белорусами, которым платили тысячу российских рублей в день»

Дмитрия шесть лет назад позвал работать в Россию товарищ, и с тех пор он регулярно ездит на заработки.

— Моя специальность — фасадные работы. Работаю, когда позволяют погодные условия. В том году уехал в апреле, а вернулся только в декабре, — рассказывает мужчина. — У нас нет условий, когда работаешь два месяца, а потом едешь домой на неделю. Если мне не надо срочно в Беларусь, я буду сидеть на работе весь срок, от начала до конца проекта.

Дмитрий рассказывает, что в среднем специалист по фасадным работам может заработать 150−200 тысяч российских рублей (около 5100−6800 белорусских рублей. — Прим.ред.) в месяц.

— Деньги отдают один-два раза в месяц. Задержки есть, но если ты работаешь с человеком давно, то понимаешь, что всякие бывают ситуации. Мы даже могли поехать в Беларусь и получить оставшуюся сумму денег уже на родине. С одной стороны, можно сказать, что нам повезло, с другой — мы сами ставим определенные условия работы. Если какой-то объем работ выполнен, будьте добры, оплатите 70−80%. Если денег нет, то мы не продолжаем работать, потому что понимаем, что можем не увидеть денег вообще. Я встречался с белорусами, которым платили тысячу российских рублей в день, хотя они выполняли все, что от них требовали.

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