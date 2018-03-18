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В США беспилотная машина Uber насмерть сбила пешехода

19.03.2018 21:12 — Разное | Tut.by  
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Беспилотная машина Uber насмерть сбила женщину в городе Темпе, пригороде столицы Аризоны Финикса.

Столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции. Машина ехала в режиме автопилота, но за рулем был человек.

ДТП произошло в темное время суток. Сообщалось, что погибшим мог быть велосипедист, а не пешеход, но эта информация не подтвердилась.

В Uber заявили, что выразили соболезнования семье погибшей. Компания приостановила испытания беспилотных машин, передает Bloomberg.

Это первое известное ДТП с беспилотной машиной, в результате которого погиб пешеход. Напомним, в 2016 году из-за ошибки автопилота при столкновении с грузовиком погиб водитель Tesla Model S.

 
 
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Столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции. Машина ехала в режиме автопилота, но за рулем был человек.
 
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