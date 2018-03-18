В США беспилотная машина Uber насмерть сбила пешехода

Беспилотная машина Uber насмерть сбила женщину в городе Темпе, пригороде столицы Аризоны Финикса.

Столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции. Машина ехала в режиме автопилота, но за рулем был человек.

ДТП произошло в темное время суток. Сообщалось, что погибшим мог быть велосипедист, а не пешеход, но эта информация не подтвердилась.

В Uber заявили, что выразили соболезнования семье погибшей. Компания приостановила испытания беспилотных машин, передает Bloomberg.

Our hearts go out to the victim’s family. We’re fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident. — Uber Comms (@Uber_Comms) March 19, 2018

Это первое известное ДТП с беспилотной машиной, в результате которого погиб пешеход. Напомним, в 2016 году из-за ошибки автопилота при столкновении с грузовиком погиб водитель Tesla Model S.