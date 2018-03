В США беспилотная машина Uber насмерть сбила пешехода

Беспилотная машина Uber насмерть сбила женщину в городе Темпе, пригороде столицы Аризоны Финикса.

Столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции. Машина ехала в режиме автопилота, но за рулем был человек.

ДТП произошло в темное время суток. Сообщалось, что погибшим мог быть велосипедист, а не пешеход, но эта информация не подтвердилась.

В Uber заявили, что выразили соболезнования семье погибшей. Компания приостановила испытания беспилотных машин, передает Bloomberg.