"Ребята пришли совершенно неготовыми!" В крышку "Крумкачоў" вбили последний гвоздь

После вынесения вердикта о судьбе клуба «Крумкачы», который был исключен-таки из высшей лиги , официальную позицию футбольного арбитража АБФФ разъяснил его председатель Евгений Шунтов — первый в истории президент Белорусской федерации футбола (1989−1999).



Евгений Шунтов. Фото: «Прессбол»

— Ситуация такая, что даже споров могло и не быть. Ребята пришли совершенно неготовыми! Ни один вопрос не подкрепили документом. Все на словах. Вот мы нашли богатого человека, который нам заплатит и со всеми рассчитается. Но мы собрались не для того, чтобы верить словам. А проблем у клуба много. Имеется крупная задолженность, нет детско-юношеских групп, нет тренеров и так далее. Говорят, мол, в Ошмянах есть какой-то тренер, который будет приезжать работать с детьми. Ну, это несерьезно!

Мы рассматривали каждую позицию и пришли к выводу, с которым даже они сами согласились. Лицензионный комитет все время шел им навстречу. И если бы он сразу жестко поставил вопрос, все было бы иначе. Я ребятам говорил сейчас: «Ну, чего вы все на словах?! Вам надо было приходить и убеждать комитеты!»

Еще ошибка. Говорят, есть человек, который может со всем рассчитаться. Ну неужели непонятно, что его надо привести сюда к нам, на последнюю инстанцию! Привели бы, написали гарантийные письма, с реквизитами банка и так далее. Это уже бы означало, что у нас на руках документ. Но подтверждение серьезности их намерений участвовать в высшей лиге — это только слова. Никаких серьезных документов и гарантий они представить не смогли.

— Вопрос решался голосованием. Как голосовали?

— Футбольный арбитраж не может по регламенту об этом рассказывать. Но не было никаких, если так… Мы вообще решение это голосованием не рассматривали.

— Это означает, что минское «Торпедо» будет в высшей лиге?

— Это уже не наш вопрос. Не наша компетенция. Нашего решения для этого не нужно, — сказал Евгений Шунтов.

Настроение у владельцев «Крумкачоў» было подавленным. Было понятно, что чуда не произойдет. Так и случилось. Арбитраж постановил: «В удовлетворении заявленных требований отказано».

— Не знаю, что будем делать дальше… Не, ну все уже. Мы не в высшей лиге уже точно. Нам сказали, что мы вовремя не представили документы, и федерация имела полное право принять такое решение, — выдавливает из себя слова председатель правления «Крумкачоў» Денис Шунто.

Он подавлен. Руки опущены, взгляд устремлен в пол. Его соратник Владислав Майоровский был более разговорчив:

— Нам сказали, что все, чем мы оперировали, — незначительно.

— Как проходило обсуждение?

— Я зачитал мотивировочную часть. Сказал, что признаем нарушение, но считаем наказание выше степени тяжести проступка. Показывали, что со стороны федерации были допущены нарушения регламента: и при вынесении вердикта, и вообще при процедуре лицензирования. Но наши доводы посчитали несущественными, — сказал Майоровский.