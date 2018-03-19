Хоккеисты минской «Юности» в день 15-летнего юбилея клуба одержали третью кряду победу в полуфинальной серии плей-офф экстралиги чемпионата Беларуси.

19 марта команда Михаила Захарова обыграла в гостях солигорский «Шахтер» и находится в шаге от финала Кубка президента.

«Шахтер-Солигорск» — «Юность-Минск» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

19 марта. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 1550 зрителей (вместимость — (1760).

Судьи: А. Симанков (Электренай), П. Амосов, В. Зинченко (оба — Минск), Н. Поляков (Гомель).

«Шахтер»: Малютин (56.23−56.32, 56.35−57.04, 57.40−58.12, 58.35−59.39, 59.43−60.00); Ружичка — Вадим Сушко (капитан), Левко — Карабанов — Малиновский; Видгрен — Бокун, Камбович — Белухин — Дадонов; Станкевич — И. Усенко, Демков — Никулин — Адрущенко; А. Буйницкий — Питуле — Астанков.

«Юность»: Мильчаков; Барковский — Мицкевич, Гайнетдинов — Землянкин — М. Плотников; Устиненко — Антонов, Лопачук — Развадовский — Скачков (капитан); Буровцев — Шелег, Михнов — Туркин — Парфеевец; О. Горошко — Казакевич, Когалев — Каракулько — Ефименко.

Шайбы: 0:1 — Туркин (Михнов, Буровцев, 11.03), 1:1 — Дадонов (Демков, Ружичка, 20.42, в большинстве), 1:2 — Антонов (Скачков, М. Плотников, 31.20, в большинстве), 1:3 — Гайнетдинов (Казакевич, 44.18), 2:3 — Видгрен (Демков, 45.05).

Броски: 33−21 (12−6, 10−9, 11−6).

Штраф: 8 (Малиновский, Белухин, Питуле — 4) — 8 (Гайнетдинов, Туркин, Шелег — 4).

Лучшие игроки матча: Антонов, Гайнетдинов — Дадонов.

Как и в двух минских поединках, первый матч серии в Солигорске также завершился с разницей в одну шайбу.

В конце третьего периода «Шахтер» отчаянно пытался спасти игру, пять раз заменяя своего голкипера Максима Малютина дополнительным полевым хоккеистом, но отыграться так и не смог, хотя и заметно превзошел минчан по числу бросков в створ ворот.

Отметим, что «Шахтер» вот уже второй матч кряду проводит без двух ведущих форвардов, которые были дисквалифицированы за нарушения правил в первой встрече серии в Минске. Александр Матерухин был отлучен на 4 игры, Александр Кулаков — на 2 поединка.

Владимир Цыплаков (главный тренер «Шахтера»):

— Матч равных соперников, счет в серии не отображает сил. Я думаю, что мы полностью переигрывали соперника и по броскам, и по вбрасываниям. К сожалению, если не забиваешь ты, то забивают тебе. У соперника три броска — три гола. Команде соперника нужно выносить вратаря Мильчакова на руках из дворца, потому что, я думаю, что он спас сегодня «Юность», — приводит слова наставника пресс-служба ХК «Шахтер-Солигорск».

Ход серии: «Юность-Минск» — «Шахтер-Солигорск» — 3:0 (4:3, 4:3, 3:2).

Следующие поединки противостояния намечены на 20 марта (в Солигорске) и, если потребуется, 22 (в Минске), 24 (в Солигорске), 26 марта (в Минске). «Юность» в регулярном сезоне заняла 2-е место, «Шахтер» — 3-е.

Противостояния в плей-офф Кубка президента проходят до 4 побед одной из команд.

В другой полуфинальной серии победитель регулярного сезона гродненский «Неман», который защищает чемпионский титул, сражается с фарм-клубом минского «Динамо».

Ход серии: «Неман-Гродно» — «Динамо-Молодечно» — 3:1 (3:2 2ОТ, 5:0, 3:4, 4:1).

Следующие матчи серии «Немана» (1-е место в регулярном сезоне) и «Динамо-Молодечно» (5-е) запланированы на 21 марта (в Гродно) и, если потребуется, 23 марта (в Молодечно), 25 марта (в Гродно).