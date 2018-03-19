19 марта 2003 года был образован профессиональный хоккейный клуб «Юность-Минск».



Фото: junost.org

Клуб появился не на пустом месте. С 1975 года в столице подготовкой хоккеистов занималась детская спортивная школа «Юность», которая дважды признавалась лучшей в СССР.

Сохранила свой статус первой в стране школа и после обретения Беларусью независимости. Из воспитанников «Юности» долгое время почти полностью комплектовалась национальная сборная, и сейчас выходцы из СДЮШОР составляют костяк сборных страны.

Но, как отмечает пресс-служба ХК «Юность-Минск», в определенный момент сложилась ситуация, что, выпуская ежегодно хоккеистов за стены школы, «Юность» работала, по сути, на другие клубы Беларуси. И было принято решение о создании клуба. Большая заслуга в этом Михаила Павлова, который с 2000 по 2009 год являлся председателем Минского горисполкома.

Встав на профессиональные рельсы, клуб смог собрать в своей главной команде лучших выпускников и быстро стал показывать высокие результаты. На сегодня «Юность-Минск» — самый титулованный клуб Беларуси: семь раз выиграл чемпионат страны и пять — Кубок. Трижды «красно-синие» победили в Континентальном кубке — таким достижением не может похвастать ни один клуб Европы!

При этом в «Юности» не забывают и о завтрашнем дне, постоянно уделяя большое внимание подготовке резерва: команды школы находятся на ведущих позициях в первенстве страны по всем возрастам, хоккеисты постоянно получают приглашения в сборные Беларуси, существует реальный спрос на игроков со стороны сильнейших клубов.

Эти результаты не могли быть достигнуты без персоны Михаила Захарова, который стоит у руля профессиональной команды на протяжении всех этих лет. Стремление к максимальному результату в каждом матче и каждом турнире, тренерский ум и талант, чутье — залог достигнутых успехов клуба и фундамент будущих побед, — уверены в ХК «Юность-Минск».