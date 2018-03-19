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Обновленный декрет по тунеядству чиновники обсудят в конце марта в Могилеве
Власти намерены обсудить меры по реализации двух декретов — обновленного по тунеядству и по развитию предпринимательства — на выездном заседании президиума Совета Республики в Могилеве с 27 по 28 марта. Документы будут обсуждать «с учетом задач,
— Речь пойдет о создании необходимых правовых условий для полноценной реализации декретов с учетом поставленных задач по созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, привлечению инвестиций, увеличению производительности труда и другом, — уточнили в пресс-службе Совета Республики.
В заседании примут участие члены Совета Республики, представители Минэкономики, Минтруда, Могилевского облисполкома и Могилевского горисполкома, руководители крупных промышленных предприятий региона, председатели областных Советов депутатов, представители бизнес-сообщества.
В Могилеве также пройдет рабочее совещание по вопросам подготовки к проведению V Форума регионов Беларуси и России.
Напомним, 25 января Александр Лукашенко
Однако в документе не прописано, на кого из белорусов будет распространяться действие документа, а также список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Это предстоит к 1 апреля определить правительству.
Белорусы, которые
Декрет № 7 «О развитии предпринимательства» был подписан в ноябре 2017 года. Он направлен на улучшение бизнес-климата в стране и рост вакансий в компаниях среднего и малого бизнеса.
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Власти намерены обсудить меры по реализации двух декретов - обновленного по тунеядству и по развитию предпринимательства - на выездном заседании президиума...
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