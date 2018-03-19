Обновленный декрет по тунеядству чиновники обсудят в конце марта в Могилеве

Власти намерены обсудить меры по реализации двух декретов — обновленного по тунеядству и по развитию предпринимательства — на выездном заседании президиума Совета Республики в Могилеве с 27 по 28 марта. Документы будут обсуждать «с учетом задач, поставленных президентом при отчете правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома». Напомним, 2 марта Александр Лукашенко, заслушивая правительство, пообещал белорусам «комфортную жизнь и зарплату в 1000 рублей к 1 апреля».

— Речь пойдет о создании необходимых правовых условий для полноценной реализации декретов с учетом поставленных задач по созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, привлечению инвестиций, увеличению производительности труда и другом, — уточнили в пресс-службе Совета Республики.

В заседании примут участие члены Совета Республики, представители Минэкономики, Минтруда, Могилевского облисполкома и Могилевского горисполкома, руководители крупных промышленных предприятий региона, председатели областных Советов депутатов, представители бизнес-сообщества.

В Могилеве также пройдет рабочее совещание по вопросам подготовки к проведению V Форума регионов Беларуси и России.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты.

Однако в документе не прописано, на кого из белорусов будет распространяться действие документа, а также список услуг, за потребление которых попавшие под действие декрета будут платить по экономически обоснованному тарифу. Это предстоит к 1 апреля определить правительству.

Белорусы, которые подпадают под действие декрета № 1, вероятнее всего, будут оплачивать по экономически обоснованному тарифу жилищно-коммунальные услуги. При этом о возмещении затрат на медицинскую помощь речь не идет, заявил ранее министр здравоохранения Валерий Малашко.

Декрет № 7 «О развитии предпринимательства» был подписан в ноябре 2017 года. Он направлен на улучшение бизнес-климата в стране и рост вакансий в компаниях среднего и малого бизнеса.