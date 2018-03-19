В Беларуси подняли цены на проезд на железной дороге

В Беларуси подняли стоимость проезда на железнодорожном транспорте: на городских линиях — с 20 марта, а на региональных и межрегиональных линиях — с 1 апреля. Повышение предусмотрено постановлением МАРТ от 21 декабря 2017 г. № 61 «О внесении изменений в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 27 сентября 2016 г. № 29».

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены с 20 марта на 2−6%. В МАРТ отмечают, что цены подняли "до номинала, удобного для оплаты". Проще говоря, округлили.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличатся с 1 апреля — на 24% и 32% соответственно.

Так, тариф на проезд на городских линиях по одному направлению вырастет с 0,88 до 0,9 рубля (в пределах одного тарифного пояса). За такую цену можно будет добраться, например, из Минска до станций Фаниполь, Городище, Беларусь, от Бреста — до Жабинки. Стоимость проезда от станции Минск-Пассажирский до Национального аэропорта Минск подняли с 1,46 до 1,5 рубля.

Столько будет стоить, к примеру, поездка от станции Минск-Пассажирский до станции Беларусь, Фаниполь, Городище, Михановичи или от станции Брест-Центральный до Жабинки.

При этом тариф на перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по одному направлению с 20 марта вырос с 1,04 рубля до 1,1 рубля. В такую стоимость обойдется билет от станции Минск-Пассажирский до станции Руденск (при проезде пассажира через станцию Михановичи).

Тариф на перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по двум направлениям с 20 марта подняли с 1,76 до 1,8 рубля, а тариф на перевозки пассажиров в пределах трех тарифных поясов по одному направлению — с 2,5 до 2,6 рубля.

Тариф на перевозки пассажиров в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям подняли с 20 марта с 2,08 до 2,1 рубля.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего

пользования на региональных линиях экономкласса с 1 апреля вырастут с 0,16 рубля до 0,2 рубля за одну зону, с 0,016 до 0,02 рубля за 1 километр.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса также вырастут с 1 апреля. К примеру, билет в общем вагоне (сидячем) поезда с пассажирскими вагонами локомативной тяги на расстояние от 1 до 10 километров подорожает с 1,84 до 2,43 рубля, в плацкартном вагоне в этом же поезде на такое же расстояние — с 2,98 до 3,94 рубля.

— На сегодняшний день уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не превышает 20%. Бюджетное субсидирование на эти услуги не осуществляется. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в целях поэтапного повышения уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, — поясняют в МАРТ.

В ведомстве добавляют, что «от уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава, и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке».

Напомним, тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз в Беларуси повышали в конце 2015 года. Ранее решение о повышении стоимости проезда на железной дороге принималось в марте 2014 года. Тогда цены на билеты в среднем выросли на 30%. До этого стоимость проезда на железной дороге повышалась с 10 ноября 2013 года. Тогда тарифы выросли на 27−50% в зависимости от вида железнодорожной линии.