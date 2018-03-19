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В Беларуси подняли цены на проезд на железной дороге
В Беларуси подняли стоимость проезда на железнодорожном транспорте: на городских линиях — с 20 марта, а на региональных и межрегиональных линиях — с 1 апреля. Повышение предусмотрено
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены с 20 марта на 2−6%. В МАРТ отмечают, что цены подняли "до номинала, удобного для оплаты". Проще говоря, округлили.
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличатся с 1 апреля — на 24% и 32% соответственно.
Так, тариф на проезд на городских линиях по одному направлению вырастет с 0,88 до 0,9 рубля (в пределах одного тарифного пояса). За такую цену можно будет добраться, например, из Минска до станций Фаниполь, Городище, Беларусь, от Бреста — до Жабинки. Стоимость проезда от станции Минск-Пассажирский до Национального аэропорта Минск подняли с 1,46 до 1,5 рубля.
Столько будет стоить, к примеру, поездка от станции Минск-Пассажирский до станции Беларусь, Фаниполь, Городище, Михановичи или от станции Брест-Центральный до Жабинки.
При этом тариф на перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по одному направлению с 20 марта вырос с 1,04 рубля до 1,1 рубля. В такую стоимость обойдется билет от станции Минск-Пассажирский до станции Руденск (при проезде пассажира через станцию Михановичи).
Тариф на перевозки пассажиров в пределах двух тарифных поясов по двум направлениям с 20 марта подняли с 1,76 до 1,8 рубля, а тариф на перевозки пассажиров в пределах трех тарифных поясов по одному направлению — с 2,5 до 2,6 рубля.
Тариф на перевозки пассажиров в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям подняли с 20 марта с 2,08 до 2,1 рубля.
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на региональных линиях бизнес-класса также вырастут с 1 апреля. К примеру, билет в общем вагоне (сидячем) поезда с пассажирскими вагонами локомативной тяги на расстояние от 1 до 10 километров подорожает с 1,84 до 2,43 рубля, в плацкартном вагоне в этом же поезде на такое же расстояние — с 2,98 до 3,94 рубля.
— На сегодняшний день уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не превышает 20%. Бюджетное субсидирование на эти услуги не осуществляется. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в целях поэтапного повышения уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, — поясняют в МАРТ.
В ведомстве добавляют, что «от уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава, и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке».
Напомним, тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз в Беларуси
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МАРТ установил новые тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.
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