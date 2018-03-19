Кто режиссирует посмертное соло Скрипаля?





Чем больше появляется информации по делу экс-российского шпиона Сергея Скрипаля, тем более очевидным становится, что это многоходовая операция, которая может серьезно изменить расклад сил на внешней арене и привести к непредсказуемым последствиям.

Пусть многие и пытаются свести все дело к тому, что это обычная месть ГРУ свою бывшему сотруднику-предателю, проведенная операция на этой никак не тянет.

Использование газа "Новичок" для устранения предателя, который давным-давно никому не нужен, это аналогично, если бы российские шпионы оставили на месте акции свою визитку. Зачем так подставляться, когда есть сотни, если не тысячи, других способов наказать предателя, без пыли и шума? Тут есть только два варианта.

Публичная акция устрашения

Первый вариант - публичная акция устрашения в исполнении России. Только для этой цели, если Скрипаля действительно убрали спецы ГРУ, могло понадобиться провести устранение шумно с явным следом, ведущим к заказчику. Устрашать хотели не потенциальных предателей, а весь мир. Мол, смотрите, какие мы, никого и ничего не боимся!

В этом случае заказчик предполагал, какие будут последствия и намеренно шел на обострение международных отношений. При этом далеко идущие цели могут быть самые разные и весьма страшные вплоть до Хрущевских намерений показать "Кузькину мать". Хрущев тоже когда-то говорил Никсону, что у СССР есть такие технологии, после применения которых Америке станет очень плохо.

Пугает больше всего то обстоятельство, что сегодня Россия сможет совершенно свободно использовать свое новейшее оружие, которым хвастал Путин, оправдываясь тем, что с делом Скрипаля ее просто подставили. Теперь мы плавно переходим ко второй вероятной версии.

Кривая подстава

Второй вариант - кривая подстава со стороны западных спецслужб. Если Скрипаля все же устранила не Россия, значит, это сделали западные спецслужбы, чтобы подставить крепнущего день ото дня конкурента на мировой арене. Именно для этой цели и был оставлен явственный российских след в виде газа "Новичок".

В пользу этой версии говорят множество фактов, в том числе и все последние усилия "западных друзей" осадить Россию любыми способами. Тут даже Олимпиаду испоганить не побоялись. Подстава со Скрипалем, который западным спецслужбам уже не мог принести никакой другой пользы кроме как умереть красиво, идет как раз в канве последних действий противников России на мировой арене.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что Великобритания слишком уж быстро и жестко отреагировала на ситуацию. Расследование еще не завершено, вина обвиняемого не доказана, вопросов огромное количество, а вот вам уже и высылка дипломатов, и санкции, и необходимая международная реакция. Такое ощущение, будто спектакль заранее отрепетировали. При этом режиссер опять же намеренно шел на обострение международных отношений и планы у него могут быть самые разные. Причем, подстава намеренно была организована такой кривой, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия.

Впрочем, в данном случае уже не так важно, кто является режиссером. И в первом, и во втором варианте целью был не Скрипаль, а изменение международной обстановки. Изменение не в лучшую сторону, что и больше всего и пугает в этой истории.