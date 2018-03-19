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Настоящая парусная "эскадра" посетит Брест 9 мая 2018 года - фото

20.03.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Парусная "эскадра" посетит Брест 1-9 мая, придя в город водным путем через Днепровско-Бугский канал, сообщил порталу Виртуальный Брест Дмитрий Суярков, энтузиаст, который смог построить в Бресте яхту и под парусом выйти в Балтийское море.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54140.php

Настоящая парусная "эскадра" посетит Брест 9 мая 2018 года


Контрольная точка сбора и старт состоится в городе Пинск 1 мая 2018 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54140.php

Настоящая парусная "эскадра" посетит Брест 9 мая 2018 года

на фото - Дмитрий (справа) под парусом на Мухавце в Бресте, фото из архива, 2014 год

Планируется, что завершится поход 9 мая в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54140.php

Настоящая парусная "эскадра" посетит Брест 9 мая 2018 года


Десять белорусских парусных яхт подали заявки на участие в этом необычном заплыве. Из Бреста придет и знаменитая яхта Oleksa вместе с крейсерским катамараном.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54140.php

Настоящая парусная "эскадра" посетит Брест 9 мая 2018 года


Дмитрий Суярков отмечает, что приём заявок на участие в мини-регате ещё открыт, и если в вас есть яхта и желание присоединиться - это можно сделать. Нужно оставить заявку (suyarkov@gmail.com) на включение в эскадру, ведь это "время нереста" и яхтам нужно получить индивидуальное разрешение на хождение по воде.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54140.php

Настоящая парусная "эскадра" посетит Брест 9 мая 2018 года


Кроме того, можно принять участие и тем, у кого нет яхты, но есть желание пройти данным путём, в экипажах ещё есть места!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news54140.php

Настоящая парусная "эскадра" посетит Брест 9 мая 2018 года

Можно отметить, что данное мероприятие наверняка разнообразит довольно однообразные будни и праздники Бреста, ну хоть кто-то придумал что-то действительно яркое и интересное. Остаётся надеяться, что идею не "зарежут" из-за какого-то банального и обидного пустяка.

 
Теги: Брест
 
 
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Парусная "эскадра" посетит Брест 1-9 мая, придя в город водным путем через Днепровско-Бугский канал, сообщил порталу Виртуальный Брест Дмитрий Суярков, энтузиаст,...
 
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