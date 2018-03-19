Парусная "эскадра" посетит Брест 1-9 мая, придя в город водным путем через Днепровско-Бугский канал, сообщил порталу Виртуальный Брест Дмитрий Суярков, энтузиаст, который смог построить в Бресте яхту и под парусом выйти в Балтийское море.
Дмитрий Суярков отмечает, что приём заявок на участие в мини-регате ещё открыт, и если в вас есть яхта и желание присоединиться - это можно сделать. Нужно оставить заявку (suyarkov@gmail.com) на включение в эскадру, ведь это "время нереста" и яхтам нужно получить индивидуальное разрешение на хождение по воде.
Можно отметить, что данное мероприятие наверняка разнообразит довольно однообразные будни и праздники Бреста, ну хоть кто-то придумал что-то действительно яркое и интересное. Остаётся надеяться, что идею не "зарежут" из-за какого-то банального и обидного пустяка.