Парусная "эскадра" посетит Брест 1-9 мая, придя в город водным путем через Днепровско-Бугский канал, сообщил порталу Виртуальный Брест Дмитрий Суярков, энтузиаст, который смог построить в Бресте яхту и под парусом выйти в Балтийское море.



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Контрольная точка сбора и старт состоится в городе Пинск 1 мая 2018 года.



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на фото - Дмитрий (справа) под парусом на Мухавце в Бресте , фото из архива, 2014 год

Планируется, что завершится поход 9 мая в Бресте.



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Десять белорусских парусных яхт подали заявки на участие в этом необычном заплыве. Из Бреста придет и знаменитая яхта Oleksa вместе с крейсерским катамараном.



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Дмитрий Суярков отмечает, что приём заявок на участие в мини-регате ещё открыт, и если в вас есть яхта и желание присоединиться - это можно сделать. Нужно оставить заявку ( suyarkov@gmail.com ) на включение в эскадру, ведь это "время нереста" и яхтам нужно получить индивидуальное разрешение на хождение по воде.



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Кроме того, можно принять участие и тем, у кого нет яхты, но есть желание пройти данным путём, в экипажах ещё есть места!



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Можно отметить, что данное мероприятие наверняка разнообразит довольно однообразные будни и праздники Бреста, ну хоть кто-то придумал что-то действительно яркое и интересное. Остаётся надеяться, что идею не "зарежут" из-за какого-то банального и обидного пустяка.