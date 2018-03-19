Партизанский проспект готовят к реконструкции: скорость ограничили, сроки определили - фото

Одна из самых ужасных в плане дорожного покрытия улиц, крупных улиц, города Бреста - это Партизанский проспект. Собственно, улица как улица, но в какие-то давние времена кто-то решил пусть будет проспект, их и так мало в Бресте, да ещё и почему-то Партизанский. Но водителей, собственно, мало интересуют названия, им подавай хороший асфальт!



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В прошлом году завершили реконструкцию небольшого участка проспекта от Советской Конституции до Я.Купалы, также заменили теплотрассу и другие "сети" вдоль проспекта до Орловской. Сознательно не трогали проезжую часть, оставив её до текущего момента.

И вот - дан старт, по весне начинаются работы на данном участке - от Московской до Советской Конституции. Первая "ласточка" выявилась в том, что исчез старый знак "сорок", и через некоторое время появился новый, но уже временный. Соответственно, учтите, на всей протяженности Партизанского проспекта - ограничение скорости движения в 40 километров в час.



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Сроки реконструкции указаны на информационном плакате, который мирно расположился на лужайке у двух высоток - с марта по декабрь 2018-го местным жителям придётся терпеть неудобства. Впрочем, это же не Пионерская, не такая уж и центральная магистраль. Хотя трафик тут значительный, он вполне уместится и на одной полосе в каждую сторону.