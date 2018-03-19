За год число разрешений на допуск к дорожному движению сократилось на 160 тысяч

В 2017 году было выдано 1,382 миллиона разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. По сравнению с 2016-м их число сократилось на 160 тысяч, а за четыре года - примерно на 300 тысяч. Такие цифры озвучили в УП «Белтехосмотр».







Начальник управления организации гостехосмотра УП «Белтехосмотр» Евгений Карпович делится своим личным мнением:



- Обидно, что техосмотр проходят не все. Получается, есть сознательные граждане, которые несут финансовое бремя за остальных. Я озвучу свое персональное мнение, не как специалиста. Мне кажется, вернуть людей на станции будет тяжело, даже если отвязать уплату госпошлины от техосмотра. Полагаю, может помочь только жесткий контроль: со стороны Госавтоинспекции, фотофиксация в потоке, штрафные санкции. Если камера постоянно будет фиксировать автомобиль, а водителю - регулярно приходить штрафы - наверное, это сигнал, что пора ехать на станцию.



Напомним, сейчас в Администрации Президента находится проект указа, который предусматривает изменение уплаты госпошлины и способы контроля за прохождение техосмотра.