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За год число разрешений на допуск к дорожному движению сократилось на 160 тысяч
20.03.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
В 2017 году было выдано 1,382 миллиона разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. По сравнению с 2016-м их число сократилось на 160 тысяч, а за четыре года - примерно на 300 тысяч. Такие цифры озвучили в УП «Белтехосмотр».
Начальник управления организации гостехосмотра УП «Белтехосмотр» Евгений Карпович делится своим личным мнением:
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В 2017 году было выдано 1,382 миллиона разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. По сравнению с 2016-м их число сократилось на 160 тысяч, а...
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