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За год число разрешений на допуск к дорожному движению сократилось на 160 тысяч

20.03.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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В 2017 году было выдано 1,382 миллиона разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. По сравнению с 2016-м их число сократилось на 160 тысяч, а за четыре года - примерно на 300 тысяч. Такие цифры озвучили в УП «Белтехосмотр».

За год число разрешений на допуск к дорожному движению сократилось на 160 тысяч

Начальник управления организации гостехосмотра УП «Белтехосмотр» Евгений Карпович делится своим личным мнением:

- Обидно, что техосмотр проходят не все. Получается, есть сознательные граждане, которые несут финансовое бремя за остальных. Я озвучу свое персональное мнение, не как специалиста. Мне кажется, вернуть людей на станции будет тяжело, даже если отвязать уплату госпошлины от техосмотра. Полагаю, может помочь только жесткий контроль: со стороны Госавтоинспекции, фотофиксация в потоке, штрафные санкции. Если камера постоянно будет фиксировать автомобиль, а водителю - регулярно приходить штрафы - наверное, это сигнал, что пора ехать на станцию.
 
Напомним, сейчас в Администрации Президента находится проект указа, который предусматривает изменение уплаты госпошлины и способы контроля за прохождение техосмотра.

 
 
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В 2017 году было выдано 1,382 миллиона разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. По сравнению с 2016-м их число сократилось на 160 тысяч, а...
 
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