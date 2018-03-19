Деньги на воздух. Старое здание в Гродно до сих пор отапливается - а там давно никто не живет

Гродненцы заметили, что заброшенное здание бывшей лесной администрации, которое находится на площади Тизенгауза, до сих пор отапливается. Батареи в помещениях, где давно никто не живет, действительно работают, однако представители УЖРЭПа Ленинского района говорят о том, что во всех комнатах здания системы отопления демонтированы, сообщает newgrodno.by.





— Заброшенное строение, расположенное за зданием Гродногражданпроекта, стоит с открытыми окнами. Зачем-то в некоторых комнатах оставлены батареи, которые постоянно отапливаются и фактически греют улицу, — говорят жители города. — Причем температура батарей зашкаливает, в то время как в жилых помещениях многие жильцы страдают от нехватки тепла.





Оказалось, что в здании отапливается 4 комнаты на втором этаже и одна на третьем. Градусник показал, что температура батарей в помещении — +40°C.

Со слов главного инженера УЖРЭПа Ленинского района Андрея Воробья, здание должно быть закрыто для доступа посторонних лиц. Однако проникнуть в него не составляет никаких проблем: двери не заперты, замки отсутствуют.









































— Здание по адресу Тизенгауза 4Б не отапливается. Во всех помещениях демонтированы системы отопления. Лишь в помещении парикмахерской на первом этаже действующая система отопления. Никакие бюджетные средства не расходуются на содержание данного здания, — уверяет главный инженер УЖРЭП Ленинского района Андрей Воробей.

Данное здание — памятник архитектуры конца XVIII века . Здесь располагалась лесная администрация. Дом был выставлен на аукцион. Однако вскоре его сняли с продажи, так как городские власти приняли решение о его реконструкции. Здание было передано Министерству лесного хозяйства





После реконструкции здесь будет открыт музей леса и истории лесного хозяйства Гродненщины. В планах — открытие здесь же небольшой гостиницы, кафе и фитоаптеки.