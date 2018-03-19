"Из сосудосуживающих капель не делайте ни культа, ни табу". Как правильно обходиться с заложенным носом

Зима затянулась, а вместе с ней и противный насморк? Есть повод задуматься, правдива ли народная мудрость: если насморк лечить, проходит за неделю, а если не лечить — за семь дней. Врач-оториноларинголог высшей категории Анна Буцель не соглашается: по ее опыту, насморк без лечения может затянуться до двух недель, а вдобавок осложниться воспалением околоносовых пазух. Доктор ответила GO.TUT.BY на шесть вопросов о том, что делать, если нос перестал дышать.

Как только возникли проблемы с дыханием, бегу за каплями. Но говорят, это вредно?

Анна Буцель, доцент кафедры общей врачебной практики БГМУ, кандидат медицинских наук. Фото: Елена Клещенок, GO.TUT.BY — Речь о сосудосуживающих препаратах — деконгестантах, которые назначают, чтобы снять отек слизистой оболочки носа, — говорит специалист. — Многие пациенты, склонные к насморкам, носят с собой флакончик чуть ли не в косметичке, чтобы всегда был под рукой, и пользуются им не два раза в день, как написано в инструкции, а чуть ли не каждый час. Анна Буцель приводит примеры из своей клинической практики, когда срок закапывания деконгестантов длился месяцами и годами, а у одной минчанки… более двадцати лет. — Наиболее тяжело переносится острый насморк в стадии отека: дышать не получается, из носа капает. Продолжается стадия отека три-четыре дня от начала болезни, и в эти дни нужны сосудосуживающие средства. Если использовать их дольше шести дней, легко развивается привыкание, а затем и медикаментозная зависимость: сосуды полости носа «отказываются» функционировать, увеличиваются и не могут сокращаться без очередной порции препарата. Слизистая оболочка набухает, носовые раковины увеличиваются, уменьшается площадь носовых ходов, из-за чего выделений из носа становится еще больше. Еще одна причина, из-за которой нельзя злоупотреблять сосудосуживающими капелями, — они склонны повышать артериальное давление. Поэтому длительное использование деконгестантов противопоказано людям с артериальной гипертензией, повышенным внутриглазным давлением, а также беременным женщинам.

Насколько это серьезно — зависимость от капель? В таких случаях часто требуется операция (возможно, с использованием лазера): она заключается в частичном или полном удалении слизистой оболочки носовой раковины, чтобы расширить носовой ход для улучшения дыхания через нос.

Может, вообще лучше забыть о каплях? Насморк сам пройдет Людей, которые из-за страха зависимости полностью отвергают сосудосуживающие препараты, немало, но это не повод для радости, констатирует Анна Буцель. — Придерживаясь такой радикальной позиции, пациенты рискуют получить осложнение: синусит, — считает врач. — Важно, чтобы между полостью носа и носовыми пазухами было свободное сообщение. При неснятом отеке и активной циркуляции возбудителя простуды в носовых пазухах скапливается слизь, которая служит хорошей средой для размножения патогенных микроорганизмов. Если секрет не будет свободно вытекать, высока вероятность, что в «забитых» пазухах возникнет воспалительный процесс (гнойный синусит). Если синусит не развился, насморк может просто затянуться, иногда — до двух недель.

Почему тяжелее всего дышать через нос ближе к ночи и что с этим делать? Это, как правило, симптом не банального насморка, а признак хронического вазомоторного ринита. Когда пациент находится в горизонтальном положении на диване или кровати, в сосудах полости носа замедляется кровоток. Поскольку тонус сосудистой стенки при вазомоторном насморке ослаблен, сосуды и капилляры уже не способны перекачивать поступившую кровь, они набухают, усиливается отек слизистой оболочки и дыхание через нос затрудняется. В таких случаях поможет только обращение к врачу. Временно помочь себе можно, используя для сна более высокие подушки с приподнятым изголовьем. В такой позе крови к полости носа поступает меньше, отчего и слизистая меньше отекает.

Может, у меня просто плохие капли? Специалист замечает, что важно разделять насморк, вызванный сезонным вирусом, и хроническими состояниями, сопровождающимися заложенностью носа (например, вазомоторный и аллергический ринит). При хроническом рините использовать капли-деконгестанты бесполезно — они не помогут. Однако многие пациенты в такой ситуции просто меняют средства до тех пор, пока не перепробуют весь аптечный ассортимент. Поиск лучших капель — распространенная ошибка. Большинство их, по мнению оториноларинголога, обладают однотипным действием, разница только в торговых названиях и стране-производителе.

А получится ли без лекарств облегчить дыхание? Можно. Необходимость возникает у тех, кому капли противопоказаны из-за серьезных сердечно-сосудистых проблем. Немедикаментозные средства врач рекомендует использовать и как дополнение к каплям — так быстрее выздоровеете. Промывание носа гипертоническим солевым раствором с содержанием соли больше 1% (2,5−2,7% соли). При этом большого значения, поваренная или морская соль, нет. Гипертонический солевой раствор снимет отек слизистой оболочки носа и улучшит дыхание через нос. Горчичники на область икроножных мышц или ванночки для ног с горчичным порошком в течении 5−10 минут. Согревание способствует перераспределению потока крови от верхних отделов туловища к нижним. Уменьшается кровонаполненность сосудов носа, спадает отек, расширяются носовые ходы и облегчается дыхание. Дыхательная гимнастика: форсированный вдох через нос и выдох через рот. Делают ее до 10 раз в течение дня. Это своего рода массаж стенки сосудов слизистой носа воздухом. Воздух помогает расширить носовые проходы, содержащийся в нем кислород слегка подсушивает слизистую оболочку полости носа, а форсирование вдоха тренирует и повышает тонус сосудов. Доктор предупреждает: при выполнении дыхательного упражнения может возникнуть головокружение, особенно у людей с ослабленной сердечно-сосудистой системой, поэтому дышать таким образом лучше сидя. Форсированное дыхание можно использовать и детям. Но у малышей часто насморк провоцируют аденоиды, располагающиеся в носоглотке. Они перекрывают путь потоку воздуха, и форсированное дыхание может оказаться малоэффективным. Детям постарше эта техника, как правило, помогает. Самомассаж крыльев носа. Легкими круговыми движениями массируйте с двух сторон область носовых раковин снаружи — это усилит кровообращение в полости носа.