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В Бресте с ул. Янки Купалы разрешили правый поворот на ул. Пионерскую

20.03.2018 07:59 — Разное | Tut.by  
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В Бресте с ул. Янки Купалы разрешили правый поворот на ул. Пионерскую, сообщили в ГАИ области. 19 марта на Т-образном перекрестке у «Планеты Рок» официально изменили организацию дорожного движения, пишет «Вечерний Брест».


Новые знаки уже установлены, разметка пока старая — исправить обещают с наступлением благоприятных погодных условий.

С ул. Янки Купалы на Пионерскую выходят три полосы. До сегодняшнего дня правый поворот — в сторону Березовки — был разрешен только из крайней правой полосы. Для этого же маневра предусмотрена отдельная «стрелка» на светофоре. Средняя и крайняя левая полосы использовались для поворота в сторону Московской, причем из средней чаще всего выезжает общественный транспорт.

Теперь же среднюю полосу можно использовать и для правого поворота. Никаких конфликтов это вызвать не должно, разве что по дополнительной «стрелке» водители все равно будут проезжать гораздо чаще из крайней правой полосы, ведь на средней в это время будет скапливаться транспорт.

 
Теги: Брест
 
 
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19 марта на Т-образном перекрестке у "Планеты Рок" официально изменили организацию дорожного движения.
 
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