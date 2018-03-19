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Вера Лапко вышла во 2-й круг квалификации турнира в Майами

20.03.2018 08:26 — Разное | Tut.by  
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Белорусская 19-летняя теннисистка Вера Лапко успешно стартовала в квалификации турнира серии «Премьер» в Майами (США) с призовым фондом 7 972 535 долларов.


Вера Лапко. Фото: tennis.by

В 1-м отборочном раунде Вера Лапко (№ 135 рейтинга WTA) обыграла японку Куруми Нару (№ 95) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

В следующем раунде квалификации соперницей Веры Лапко станет немецкая теннисистка Андреа Петкович (№ 111), которая на старте обыграла другую представительницу Германии Сабин Лисицки (№ 158) — 4:6, 6:3, 3:1 (отказ Лисицки).

Победительница 2-го раунда квалификации получит путевку в основную сетку.

Еще три белоруски начнут выступление сразу с основной сетки. Александра Саснович (№ 46) встретится с чешкой Кристиной Плишковой (№ 80), Арина Соболенко (№ 60) — с американкой Мэдисон Бренгл (№ 77), Виктория Азаренко (№ 186) — с еще одной представительницей США Кэтрин Беллис (№ 44).

 
 
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Белорусская 19-летняя теннисистка Вера Лапко успешно стартовала в квалификации турнира серии "Премьер" в Майами (США) с призовым фондом 7 972 535 долларов.
 
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