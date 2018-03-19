Продукты и феромоны. Можно ли повысить свою сексуальность с помощью правильного питания?

Давайте разберемся, от чего зависит наше сексуальное возбуждение. Природа человека устроена очень мудро. Миллионы лет на множестве видов животных оттачивались механизмы воспроизводства, естественного отбора, приспособления, сохранения и развития живых существ. Недаром половое влечение относится к инстинктивным реакциям, не поддающимся произвольному контролю.



telegraf.com.ua

Мы не знаем до конца, что нас цепляет в партнере противоположного пола, сколько бы разумных концепций мы ни приводили в качестве объяснений своего поведения. Здоровый организм со здоровой гормональной системой бессознательно считывает окружение, тонкими химическими анализаторами (обоняние и вкусовые рецепторы) вычисляет наиболее подходящего нам партнера и запускает каскад реакций, которые приводят к слиянию двух половозрелых организмов (для романтично настроенных особ — к единению родственных душ).

В качестве закрепителя и регулятора такого «правильного с точки зрения биологии» поведения является удовольствие, полученное в процессе сексуального взаимодействия, которое и поддерживает интерес к сексу.

На реализацию нашей инстинктивной цепочки «потребность — поиск возможностей для удовлетворения — удовлетворение» нам нужна энергия. Физической основой для гормональных реакций является, несомненно, пища. А направляющей силой для распределения энергии — наши эмоциональные реакции.

Если взять весь объем витальности (жизненной энергии), которым мы располагаем в данный момент, то расходуется он на реализацию основных видов деятельности в зависимости от доминирующих потребностей. Базовые потребности человека — безопасность, питание, размножение (никто не будет спорить с А. Маслоу). Если за мной гонится хищник, то мне не до еды и секса. Если я ушел от погони и вспомнил, что давно ничего не ел, то мне по-прежнему не до секса. Я голоден и зол. Когда я в безопасности и сытости, я готов к удовольствиям и размножению.



lrnews.ru

Каковы критерии «безопасности и сытости»?

При каких условиях наш мозг считывает и оценивает окружающую среду как безопасную и изобильную? Тут все зависит от уровня наших притязаний. Для одних из нас возможность регулярно покупать макароны и гречку на скидках, а также куриные субпродукты в замороженном виде — уже повод радоваться каждому дню, а отдельная комната или целый блок в заводском общежитии — возможность родить ребенка, а то и двух-трех.

А кто-то не может уснуть в четырехуровневом коттедже, и ежедневный ужин с устрицами не возвращает интереса к сексу. Какое уж тут либидо, если переговоры с инвестором зашли в тупик, бизнес под угрозой, и морской гребешок в горло не лезет.

Что делать? Для начала — заметить, что вас что-то не устраивает в текущем положении вещей. Затем расставить приоритеты. Если вы действительно хотите вернуть в свою жизнь удовольствие и радость секса для себя и партнера, уделите этому время и силы. Постарайтесь по-новому оценить свои отношения со средой обитания, посмотрите на себя и свои достижения под другим углом.

Не пытайтесь совершить социальный скачок, максимально вкладываясь в карьеру, и одновременно стать непревзойденным любовником для своего сексуального партнера. Это очень энергозатратно и повышает тревожность при неудовлетворенности в одной из одинаково важных сфер.

Найдите то состояние душевного равновесия, из которого вы сможете с уверенностью сказать: «У меня достаточно ресурсов для счастливой и гармоничной жизни!». Не отказывайтесь от помощи психолога, если вам сложно самостоятельно справиться с тревогой «дефицита ресурсов».



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Как нам может помочь здоровый образ жизни?

Здоровый образ жизни состоит из нескольких компонентов: физические нагрузки, сбалансированное питание, достаточный сон. Телесные практики в случае восстановления либидо — это и цель, и средство одновременно. Методично и планомерно заботясь о своем здоровье, мы перемещаемся из области тревожных мыслей в сферу телесности.

Наше тело уже существует, оно правильно сформировано, живое и если не абсолютно здоровое, то вполне функционирующее — и это уже сигнал для нашей психики, что с нами все в порядке — мир относительно безопасен и заботится о нас. Вторая важная часть здорового образа жизни — питание, которое должно быть, во-первых, достаточным, а во-вторых, сбалансированным. Достаточность питания способствует снятию тревоги, улучшению сна. Сбалансированность отвечает за правильный синтез гормонов (щитовидной железы и половых). Это, в первую очередь, белки, жиры (холестерин — предшественник половых гормонов), витамины и микроэлементы. Спокойный, восстановительный сон напрямую зависит от первых двух компонентов заботы о здоровье.

А как же афродизиаки и «рецепты Казановы»?

Афродизиаки — вещества, стимулирующие или усиливающие половое влечение или половую активность. Любой поисковик на запрос «продукты — стимуляторы полового влечения» или «рецепты великих любовников» выдаст вам массу источников, в которых будут одни и те же рецепты и наборы продуктов с научным обоснованием (содержание цинка, селена, йода, протеинов, жирных кислот).

В первых строках вам будут рекомендовать морепродукты, авокадо, мед с грецкими орехами, шоколад, клубнику с шампанским, а также более экзотические варианты вроде запеченных утиных эмбрионов и т.д.

С точки зрения их химического состава не поспоришь — все обоснованно. Однако есть вероятность, что, употребив экзотический продукт, особенно скоропортящийся (салат из морских гребешков), вы будете весь вечер прислушиваться к своему организму, а все ли с вами в порядке? И вряд ли однократное употребление чудо-продукта ваша психика воспримет как наконец-то наступившее изобилие.



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Поищите в своем привычном рационе продукты, которые лично у вас ассоциируются с достатком и удовольствием. Пожалуй, «шашлычок под коньячок» (в малых дозах) в приятной компании окажется для вас лучшим афродизиаком, чем знаменитые устрицы, которые должны пищать, когда вы с опаской будете есть их традиционно живыми.

Возможно, у вас есть любимые продукты детства, которые дают вам ощущение праздника, удовольствия и умиротворения. Какое вещество является афродизиаком именно для вас? Возможно, какой-то конкретный (неожиданный) запах или вкус прочно отложился в вашем подсознании во время одного из первых невероятно волнующих сексуальных приключений, и вы давно уже об этом забыли, но он действует помимо вашего сознания.

Также важно, чтобы «рецепты страсти» были высококалорийными и легкоусвояемыми. И старайтесь не переедать перед свиданием или во время романтического ужина, иначе весь ваш любовный пыл уйдет на переваривание большого жирного стейка или сложного салата из несочетаемых ингредиентов.

Пару слов о феромонах. Феромоны — вещества, синтезируемые нашими гормонально зависимыми потовыми железами, расположенными в подмышечных и паховых областях, а также на лице и ладонях. Они транслируют в окружающую среду наш индивидуальный химический код, который будет положительно воспринят наиболее подходящим нам по половой конституции и генетическим параметрам партнером противоположного пола. Заливая себя мускусными духами, вы с большей вероятностью оттолкнете от себя гармоничного партнера и привлечете малочувствительного и сексуально неразборчивого мужчину, который будет любить ваши духи больше, чем вас.

Устойчивая психика, достаточное белковое питание и минимум посторонних ароматизаторов в сочетании с регулярной гигиеной и будут создавать вашу неповторимую ауру, эмоциональные и химические флюиды — ловушку для вашего идеального сексуального партнера.

Итак, повысить сексуальный аппетит с помощью правильного питания можно, но не существует универсальных рецептов. Чтобы быть счастливыми и удовлетворенными, нам необходимо помнить следующее: здоровый образ жизни и спокойная нервная система — залог гармоничных сексуальных отношений; действуйте исходя из текущих приоритетов; вы индивидуальны, и чужие рецепты счастья вам не подойдут.

Желаю вам любви к себе и здоровой сексуальности!

Материал подготовил эксперт: Василина Данилова, психотерапевт

