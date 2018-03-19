Главный конкурент безрамочных Xiaomi? Обзор недорогого Meizu M6s

Meizu M6s интересен тем, что это первый и пока единственный смартфон китайского производителя с вытянутым дисплеем. Мы решили сравнить новинку с популярным в Беларуси Redmi 5 Plus и выяснить, получится ли у аппарата составить конкуренцию недорогим полноэкранным гаджетам компании Xiaomi.





Премиальный дизайн

Внешне Meizu M6s создает впечатление более дорогого устройства, чем он есть на самом деле. Задняя панель гаджета, выполненная из металла, практически неотличима от флагмана компании 2016 года — Pro 6 .





Единственный недостаток — подверженность быстрому сборку следов от отпечатков пальцев, но куда уж тут денешься.

Как и в Redmi 5 Plus (читайте наш обзор ), устройство позволяет установить либо две nanoSIM-карты, либо одну «симку» и карту памяти microSD. Классический 3,5-мм разъем для наушников находится на нижней грани устройства рядом с мультимедийным динамиком.





Назвать качество последнего удовлетворительным сложно — басов нет, максимальной громкости едва хватает, чтобы услышать входящий звонок на улице или в шумном помещении. Зато звук в наушниках заслуживает всяческих похвал — разницу с более дорогими аппаратами других производителей вы вряд ли ощутите.





Из различий в сравнении с Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus — отсутствие инфракрасного датчика управления бытовой техникой. А для кого-то наличие ИК-порта может оказаться важным.



Сверху Meizu M6s, снизу — Xiaomi Redmi 5 Plus

Также отметим более скромный в сравнении с гаджетами Xiaomi комплект поставки. В коробку с Redmi 5 и Redmi 5 Plus кладут защитный силиконовый чехол — вместе с Meizu M6s поставляется только зарядный адаптер и кабель питания.

К особенностям Meizu M6s также относится экранная кнопка «Домой», выполненная в виде небольшого круга. Легкое касание — назад, сильное нажатие — переход на главный экран.





Производитель заявляет, что в области под наэкранной клавишей смартфон распознает силу нажатия наподобие смартфонов Apple. Впрочем, в настройках можно активировать «классические» кнопки управления, как в других аппаратах на Android.

Сканер отпечатков сбоку

Из более необычных решений Meizu M6s мы выделим сканер отпечатков пальцев на правой грани устройства. Важно, что сенсор не совмещен с клавишей питания, которая находится немного выше.





Поначалу подобное расположение органов управления кажется не очень удобным, но уже через несколько часов к раздельной кнопке Power и дактилоскопическому датчику привыкаешь.

К самому сенсору особых претензий нет — в большинстве случаев на разблокировку аппарата уходит меньше секунды. Правда за счет небольшой площади датчика смартфон не всегда с первой попытки распознает своего владельца. Кроме того, левшам до сканера наверняка дотянуться сложнее, чем правшам.

На мой субъективный взгляд, решение со сканером отпечатков на задней панели, как у Xiaomi Redmi 5 Plus, выглядит более привычным и удобным.

Обычный дисплей

Основная «фишка» Meizu M6s — 5,7-дюймовый дисплей с вытянутым соотношением сторон 18:9. Матрица выполнена по технологии IPS, разрешение — HD+ (1440 на 720 пикселей).





Несмотря на не самое высокое значение ppi — 282 — назвать экран недостаточно четким не получается. Отдельные точки заметны лишь при прямом взгляде с расстояния нескольких сантиметров.





Других достоинств, как и ярко выраженных недостатков, у дисплея нет. Максимальной яркости хватает для комфортной работы с аппаратом на солнце, но под углом изображение начинает блекнуть. Цветопередача естественная, но при этом картинке немного недостает насыщенности. В целом качество экрана можно охарактеризовать как «чуть выше среднего».



Слева Xiaomi Redmi 5 Plus, справа — Meizu M6s

Впрочем, назвать экран Xiaomi Redmi 5 Plus более технически продвинутым получится лишь в части разрешения (2160 на 1080 пикселей, 403 ppi) и чистоты белого цвета. «Младшая» модель Xiaomi Redmi 5 оснащается аналогичным Meizu M6s дисплеем с диагональю в 5,7 дюймов (разрешение — 1440 на 720 точек).

Смартфон не для игр

Meizu M6s базируется на процессоре компании Samsung — Exynos 7872 (до 2,0 ГГц). Оперативной памяти в аппарате — 3 ГБ, постоянной — 32 или 64 ГБ. Также отметим видеочип Mali-G71 MP3.

Полные технические характеристики гаджета смотрите в таблице ниже:

Экран 5,7 дюймов, 1440×720 пикселей, IPS Процессор Exynos 7872, до 2,0ГГц Память, ГБ 3/32 ГБ, microSD есть Фронтальная камера 8 Мп (f/2.0) Основная камера 16 Мп (f/2.2) Аккумулятор 3000 мАч Габариты и вес 152×72,5×8 мм, 160 граммов

Подобная связка в популярном синтетическом тесте AnTuTu позволяет аппарату набирать около 91 тысячи баллов — достаточно высокий результат. Для сравнения: Xiaomi Redmi 5 Plus с процессором Qualcomm Snapdragon 625 в этом тесте набирает чуть более 76 тысяч очков.





Назвать разницу в мощности между Meizu M6s и Redmi 5 Plus критической нельзя. Напротив, смартфон от Xiaomi по ощущениям работает быстрее. Это выражается как в плавности интерфейса, так и в скорости открытия приложений и их стабильности.

Возможно, это происходит из-за особенностей отображения анимации. Кроме того, у нас на тесте побывал предрелизный образец Meizu M6s, работающий не на финальной версии прошивки. К моменту официального старта продаж в Беларуси смартфон, скорее всего, успеет обновиться, но сейчас на это обязательно нужно делать скидку.

С играми ситуация обстоит не очень хорошо. Казуальные проекты вроде Hill Climb 2 идут без проблем — просадок fps не ощущается.





Более сложная WOT Blitz на средних параметрах в моментах с большим количеством персонажей на экране (например, при массовой перестрелке) проседает до 15−20 кадров, играть становится не комфортно. К тому же смартфон за 15 минут игры успевает ощутимо нагреться.

Количество кадров в секунду в «танках» на Redmi 5 Plus при максимальных настройках графики держится на уровне 25−35 fps.

Не больше дня автономной работы

Емкость встроенного аккумулятора Meizu M6s — 3000 мАч. От полного заряда с постоянно включенным Wi-Fi или LTE, GPS, синхронизацией нескольких мессенджеров и почтовых ящиков с закачкой всех необходимых для тестирования приложений и получасом просмотра видео в YouTube смартфон разрядился меньше чем за сутки.

Если добавить к этому игры, аппарат попросится на зарядку уже в конце рабочего дня. Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus при аналогичном сценарии использования выдерживают по полтора-два дня работы без подключения к электросети.

Это подтверждают и результаты бенчмарка AnTuTu Tester. Результат Xiaomi Redmi 5 Plus — почти 10 000 очков, Meizu M6s — 5,5 тысяч баллов. Однако и тут сделаем скидку на нефинальную «сырую» прошивку.





Зато у Meizu M6s есть поддержка технологии ускоренной зарядки, что для смартфонов нижней ценовой категории пока большая редкость. За полчаса комплектным адаптером питания восполняется 50% емкости аккумулятора. На полную зарядку уходит порядка полутора часов.

Хорошие, но не идеальные камеры

Основная камера Meizu M6s одинарная, с разрешением 16 Мп (f/2.0). В Xiaomi Redmi 5 Plus используется модуль разрешением 12 Мп (f/2.2). В паре примеров ниже первым всегда идет снимок, сделанный на Meizu.

В дневное время суток качество фото сравнимое, но снимки Meizu M6s уходят в синеву. Кадры Redmi 5 Plus кажутся контрастнее, с более правильным балансом белого. Уровень детализации мелких объектов в обоих случаях схож.

























Вечером при недостатке солнечного света Meizu M6s старается сохранить больше деталей, при этом сильно снижая яркость изображения. Xiaomi Redmi 5 Plus поступает иначе, жертвуя детализацией картинки в пользу захвата большего количества света.

















Фронтальная камера в Meizu M6s — 8-мегапиксельная (f/2.0). Качество ее фотографий можно охарактеризовать как «среднее».





Резюме

Meizu M6s — достаточно спорный смартфон. У него удобный эргономичный корпус, премиальный дизайн и достаточно высокая производительность (даже с учетом тестовой версии прошивки).



Слева Xiaomi Redmi 5 Plus, справа Meizu M6s

Из минусов — низкое время автономной работы, нестандартное расположение сканера отпечатков пальцев, а также проигрывающая основному конкуренту в лице Xiaomi Redmi 5 Plus основная камера. Качество дисплеев в обоих аппаратах сравнимое, но Redmi 5 Plus лучше справляется с отображением белого цвета.

В продажу в Беларуси Meizu M6s поступит в конце марта по цене в 479 рублей. Официальная стоимость Xiaomi Redmi 5 Plus составляет 449 рублей. В белорусских интернет-магазинах последний продается от 370−380 рублей. Цена «младшего» Xiaomi Redmi 5 при этом стартует с отметки в 335−345 рублей.

Еще один конкурент Meizu M6s — Huawei P Smart (читайте наш обзор ), который может похвастаться сдвоенной основной камерой и схожим дисплеем.

Смотрите, сколько у нас стоят главные конкуренты Meizu M6s: