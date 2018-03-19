"Моего парня хотят посадить за распространение наркотиков, но он невиновен". Как обжаловать приговор

Читательница, которая обратилась к нам в редакцию, уверена, что ее парня несправедливо привлекли по ч.4 ст.328 за распространение наркотиков. Однако суд считает иначе. Куда обращаться, если дело уже рассмотрено судами первой и апелляционной инстанций? Стоит ли продолжать отстаивать свою правоту? Отвечает адвокат.

В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на lina@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



Иллюстрация: Анастасия Ковалевская

— Моего парня признали виновным и хотят посадить за то, что он якобы распространял наркотики вместе с другими своими знакомыми. Привлекли его по ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса.

Ни до суда, ни в суде он свою вину так и не признал. Да, его компания всегда была для меня странной, и я догадывалась, что у этих ребят может быть не все чисто с биографией. Мы даже ругались с Сашей, потому что я не хотела, чтобы он продолжал общаться с ними. Я думаю, что именно их достаточно плотное общение между собой ввело всех в заблуждение и заставило поверить, что мой молодой человек тоже занимался чем-то преступным. Но это не так.

Мы с ним встречаемся уже пятый год, из них три с половиной живем вместе. Почти все свободное время мы проводили вместе. Если мы и не были вместе, то все равно постоянно созванивались, списывались и т.д. Он мне всегда подробно рассказывал, где он, с кем он и чем занимается в конкретный момент времени. Более того, у него была официальная работа, а в деле написано, что он якобы в свое рабочее время умудрялся где-то там в каких-то лесопарковых зонах делать какие-то закладки. Это же бред.

Я безоговорочно верю ему и до последнего буду отстаивать его невиновность. Но сам Саша теряет веру в то, что по его делу можно хоть что-нибудь изменить. И немудрено: в первом суде его никто не послушал, потом в областной суд он написал огромную развернутую жалобу, а приговор так и оставили без изменения. И я переживаю за него, потому что каждый раз он питает огромные надежды на новый суд, и каждый раз этим надеждам суждено разбиться.

Поэтому я бы хотела, чтобы Саша сразу написал жалобу в самую главную судебную инстанцию, чтобы самый главный судья разобрался в его деле и расставил бы все наконец по своим законным местам. У вас же хочу выяснить, как это правильно сделать в плане процедуры.

Заранее большое спасибо за участие в нашей сложной жизненной ситуации.



Иллюстрация Анастасия Ковалевская

Комментарий адвоката:

— Добрый день! Полагаю, вы понимаете, что ситуация, в которой оказался ваш молодой человек, крайне серьезная. Рассчитывать на то, что она разрешится сама собой, не приходится — необходимо действовать. А если, как вы указываете, ваш молодой человек осужден незаконно и необоснованно, то действовать необходимо незамедлительно. Уважительных причин отказываться от борьбы в такой ситуации просто не существует.

Из вашего обращения усматривается, что на данный момент уголовное дело в отношении вашего молодого человека рассмотрено и разрешено по существу судами первой и апелляционной инстанций.

Справочно: в соответствии с ч.1 ст. 399 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — УПК Республики Беларусь), обжалованный приговор суда вступает в законную силу с момента принятия по нему решения судом апелляционной инстанции.

Следовательно, сегодня приговор в отношении вашего молодого человека вступил в законную силу.

Следующая стадия обжалования вынесенных в отношении вашего молодого человека приговора суда и определения судебной коллегии — обжалование данных судебных постановлений в порядке надзора.

Обратите внимание: согласно ч.1 ст. 404 УПК Республики Беларусь, вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда могут быть пересмотрены в порядке надзора по правилам, установленным УПК Республики Беларусь. Рассмотрим эти правила.

Кто вправе подать жалобу в порядке надзора о пересмотре приговора, определения, постановления суда по уголовному делу?

Законом установлен исчерпывающий перечень лиц, обладающих правом обращения с подобной жалобой. К их числу относятся осужденный, оправданный, их защитники и законные представители, представитель умершего обвиняемого, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик или их представители (ч.1 ст. 408 УПК Республики Беларусь).

Каким должно быть содержание жалобы?

Жалоба о пересмотре приговора, постановления, определения должна содержать:

Наименование органа (лица), которому адресуется жалоба; Данные о лице, подавшем жалобу, с указанием его места жительства или места пребывания и процессуального положения; Указание на приговор, постановление (определение) и последующие судебные постановления по делу, содержание принятых решений и наименования судов, их постановивших; Доводы лица, подавшего жалобу, с указанием на то, в чем заключается неправильность приговора или иного судебного постановления и в чем состоит его просьба; подпись лица, подавшего жалобу.

Обращаю ваше внимание, что в подтверждение доводов о невиновности вашего молодого человека ему либо его защитнику в жалобе в порядке надзора следует в обязательном порядке изложить доказательства невиновности. Кроме того, в жалобе также должно быть уделено внимание доказательствам, указывающим на незаконность и необоснованность состоявшихся судебных постановлений по делу.

Важно: к жалобе должны быть приложены заверенные судом копии судебных постановлений, вынесенных по делу. К жалобе, поданной защитником или представителем, должен быть также приложен документ, подтверждающий их полномочия.

Кому адресуется жалоба?

Председателю Верховного суда Республики Беларусь, генеральному прокурору Республики Беларусь — на приговоры, определения, постановления любого суда Республики Беларусь, за исключением постановлений Пленума Верховного суда Республики Беларусь; Заместителям председателя Верховного суда Республики Беларусь, генерального прокурора Республики Беларусь — на приговоры, определения, постановления любого суда Республики Беларусь, за исключением постановлений Президиума Верховного суда Республики Беларусь и Пленума Верховного суда Республики Беларусь; Председателям областного, Минского городского судов, прокурорам областей, города Минска в пределах их компетенции — на приговоры, определения, постановления районного (городского) суда и апелляционные определения судебной коллегии по уголовным делам соответственно областного, Минского городского судов (ч.2 ст. 404 УПК Республики Беларусь).

Таким образом, существует два пути обжалования судебных постановлений в порядке надзора — судебный и прокурорский. Из обращения усматривается, что вы склоняетесь к судебному пути. Необходимо отметить, что, как показывает практика, именно судебный путь обжалования, действительно, является более распространенным.

Также обращаю ваше внимание, что согласно приведенной выше норме, с жалобой в порядке надзора вашему молодому человеку либо его защитнику следует обращаться к председателю областного суда, в котором ранее соответствующее уголовное дело рассматривалось в апелляционном порядке.

Какое решение может быть принято по поступившей жалобе?

Важно учитывать, что перечисленные выше лица не принимают окончательного решения в качестве надзорной инстанции. В их компетенцию входит только разрешение вопроса о принесении протеста на вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда либо об отказе в принесении такого протеста. Для решения данного вопроса они вправе в пределах своей компетенции истребовать соответствующее уголовное дело и изучить его.

Справочно: в соответствии с ч.1 ст. 410 УПК Республики Беларусь, усмотрев, что приговор, определение или постановление суда по истребованному уголовному делу являются незаконными или необоснованными, лица, указанные в ст. 404 УПК Республики Беларусь, приносят протест и направляют дело с протестом в соответствующую надзорную инстанцию.

В случае, если лицо, истребовавшее дело, не обнаружит в нем основания для принесения протеста, дело возвращается в суд, из которого оно было истребовано. Протест в этом случае не приносится, о чем сообщается лицам, по жалобам которых дело было истребовано для проверки (ч.2 ст. 410 УПК Республики Беларусь).

Каков срок для рассмотрения жалобы?

Жалоба должна быть рассмотрена не позднее одного месяца со дня ее поступления, а в случае истребования уголовного дела — не позднее одного месяца со дня поступления дела. Срок рассмотрения по жалобе, требующей дополнительного изучения и проверки, может быть продлен лицами, рассматривающими жалобу, до двух месяцев со дня поступления дела. В случае значительного объема или особой сложности уголовного дела срок, предусмотренный настоящей статьей, может быть продлен вышеуказанными лицами до трех месяцев (ч.2 ст. 408 УПК Республики Беларусь).

Какие инстанции рассматривают уголовное дело в случае принесения протеста в порядке надзора?

В том случае если одно из указанных выше должностных лиц все-таки приносит протест в порядке надзора, то после этого начинается непосредственное рассмотрение дела судом надзорной инстанции. Исчерпывающий перечень данных инстанций закреплен в ст. 407 УПК Республики Беларусь. В частности, президиумы областного, Минского городского судов рассматривают уголовные дела по протестам на апелляционные определения этих судов и на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления районных (городских) судов; судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь рассматривает уголовные дела по протестам на постановления президиумов областных, Минского городского судов или при отсутствии кворума в президиумах указанных судов по протестам на вступившие в законную силу приговоры, определения, постановления районных (городских) судов, и т.д.

Необходимо отметить, что в случае принесения председателем областного суда протеста на приговор и апелляционное определение в отношении вашего молодого человека, данное уголовное дело будет рассматриваться президиумом соответствующего областного суда.

Какое итоговое решение может быть принято в результате рассмотрения уголовного дела в порядке надзора?

Согласно ч.1 ст. 412 УПК Республики Беларусь, в результате рассмотрения уголовного дела в порядке надзора суд может:

Оставить протест без удовлетворения; Отменить приговор и все последующие определения и постановления и прекратить производство по уголовному делу либо передать его на новое судебное разбирательство; Отменить апелляционное определение, а также последующие определения и постановления, если они были вынесены, и передать дело на новое апелляционное рассмотрение; Отменить определения и постановления, вынесенные в порядке надзора, и оставить в силе с изменением или без изменения приговор суда и апелляционное определение; Внести изменения в приговор, определение или постановление суда.

Когда вступивший в законную силу приговор, определение, постановление суда могут быть отменены или изменены в результате рассмотрения уголовного дела в порядке надзора?

Исходя из смысла ч.1 ст. 413 УПК Республики Беларусь основаниями к отмене или изменению приговора при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора являются обстоятельства, указанные в ст. 389 УПК Республики Беларусь, а именно:

Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела; Существенное нарушение уголовно-процессуального закона; Неправильное применение уголовного закона; Несоответствие назначенного судом наказания или примененных иных мер уголовной ответственности тяжести преступления и личности обвиняемого (ч.1 ст. 389 УПК Республики Беларусь).

В свою очередь, определения апелляционной инстанции подлежат отмене или изменению, если:

Суд, рассматривающий протест, признает, что этим определением вышестоящим судом неосновательно оставлены без изменения предшествующие определения, постановления или приговор по уголовному делу; При рассмотрении дела в вышестоящем суде были допущены нарушения закона, которые повлияли или могли повлиять на правильность вынесенного им определения (ч.2 ст. 413 УПК Республики Беларусь).

Вашему молодому человеку либо его защитнику в своей жалобе целесообразно акцентировать внимание на существовании тех или иных оснований для отмены судебных постановлений по делу.

Важно: при рассмотрении уголовного дела в порядке надзора суд не связан доводами протеста и обязан проверить все производство по делу в полном объеме (ч.1 ст. 414 УПК Республики Беларусь).

Обращаю ваше внимание: председателю Верховного суда Республики Беларусь, генеральному прокурору Республики Беларусь и их заместителям жалоба в порядке надзора на приговор, определение, постановление суда может быть подана только в случае оставления ее без удовлетворения председателями областных, Минского городского судов, прокурорами областей, города Минска. Данное положение закреплено в ч.3 ст. 408 УПК Республики Беларусь.

Мой личный совет: с учетом изложенной выше информации, «перепрыгнуть» через надзорные инстанции и сразу обратиться, как вы указываете, в «самую главную судебную инстанцию» к «самому главному судье» для рассмотрения уголовного дела в отношении вашего молодого человека не получится. Для этого необходимо последовательно пройти все предложенные законодателем инстанции. При этом необходимо учитывать, что каждая из них в равной степени обладает правом отменить или изменить незаконный и (или) необоснованный приговор суда, апелляционное определение судебной коллегии, а также судебные акты предыдущих надзорных инстанций. Чтобы инициировать пересмотр вынесенных в отношении вашего молодого человека приговора суда и апелляционного определения судебной коллегии, на данном этапе ему либо его защитнику необходимо обратиться с жалобой в порядке надзора к председателю соответствующего областного суда.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: изучив представленные документы, ознакомившись с материалами уголовного дела и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками ситуации, изложенной в обращении, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет возможности достижения наиболее благоприятного результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы (в том числе — жалобу в порядке надзора), выступит в качестве защитника на всех стадиях уголовного процесса.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ»