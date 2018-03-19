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5 фитнес-блогеров, которые в 60 выглядят на 20 лет моложе

20.03.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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С возрастом все сложнее заставить себя пойти в спортивный зал, потому что кажется, что существенных результатов уже не достигнуть. Редакция LADY.TUT.BY предлагает взглянуть на пять фитнес-блогеров, которые на собственном примере доказывают, что в любом возрасте можно изменить свою жизнь и подружиться со спортом.

Венди Ида, 65 лет

Венди Ида — тренер по фитнесу, телеведущая и инструктор по персональному росту.

Заниматься спортом Венди начала чуть больше 20 лет назад. Ее в тренажерный зал привел разрыв с бывшим возлюбленным. Она тренируется ежедневно минимум по два часа. Венди уверена, что возраст — это не помеха, но тем не менее с годами приводить себя в форму становится все сложнее. Поэтому подружиться со спортом нужно все-таки как можно раньше.

— В 60 лет ваше тело уже не работает так, как в 20. А все лишнее, кажется, отправляется прямиком из желудка на бедра и талию, — говорит Венди.

Элен Эктор, 65 лет

Элен — тренер по фитнесу, основатель компании по производству свежевыжатых соков и смузи.

Эллен работала в социальной сфере, но в 2009 году решила изменить свою жизнь. Уволившись, Эллен, кстати, мать пятерых детей и бабушка четырех внуков, занялась спортом и стала фитнес-тренером. Сейчас она владеет сетью спортивных клубов, где тренирует других женщин, а также компанией по производству свежевыжатых соков и смузи.

В своем Instagram она публикует видеозаписи упражнений, которые можно легко выполнить и в домашних условиях.

Пегги Гилберт, 70 лет

Пегги Гилберт — инструктор по аэробике и персональный тренер.

Пегги серьезно увлеклась спортом в 50 лет, начала участвовать в соревнованиях и занимать призовые места.

— Когда взрослеешь, нужно оставаться подтянутой и здоровой, чтобы быть счастливой в старости. Меня все считают моложе моих лет, — признается она.

Эрнестина Шепард, 81 год

Эрнестина — культуристка, фитнес-тренер. В 2010 году Шепард вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина в мире профессионального бодибилдинга. Заниматься женщина начала в довольно зрелом возрасте. Сначала она занималась аэробикой и много ходила пешком, ходила в спортзал и бегала.

По словам Эрнестины, большую роль в ее образе жизни играет режим. Она ложится спать не позднее десяти часов вечера, встает в три часа утра и медитирует. Затем отправляется на пробежку и тренируется. Женщина работает фитнес-тренером, а это просто обязывает ее всегда быть в форме. В рационе Эрнестины много овощей, фруктов, медленных углеводов и белковых продуктов.

Тао Порчон-Линч, 99 лет

Тао Порчон-Линч — одна из самых пожилых преподавательниц йоги в мире. Занимается йогой с детства, и ее это так сильно впечатлило, что спустя несколько лет она и сама стала ее практиковать. Впрочем, занимается Тао не только йогой. Она также ходит на танцы, ведет активный образ жизни и следит за собой.

 
 
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