5 фитнес-блогеров, которые в 60 выглядят на 20 лет моложе

С возрастом все сложнее заставить себя пойти в спортивный зал, потому что кажется, что существенных результатов уже не достигнуть. Редакция LADY.TUT.BY предлагает взглянуть на пять фитнес-блогеров, которые на собственном примере доказывают, что в любом возрасте можно изменить свою жизнь и подружиться со спортом.

Венди Ида, 65 лет

Публикация от Wendy Ida (@wendyidafitness) 15 Фев 2018 в 6:25 PST

Венди Ида — тренер по фитнесу, телеведущая и инструктор по персональному росту.

Заниматься спортом Венди начала чуть больше 20 лет назад. Ее в тренажерный зал привел разрыв с бывшим возлюбленным. Она тренируется ежедневно минимум по два часа. Венди уверена, что возраст — это не помеха, но тем не менее с годами приводить себя в форму становится все сложнее. Поэтому подружиться со спортом нужно все-таки как можно раньше.

Публикация от Wendy Ida (@wendyidafitness) 7 Апр 2017 в 7:28 PDT

— В 60 лет ваше тело уже не работает так, как в 20. А все лишнее, кажется, отправляется прямиком из желудка на бедра и талию, — говорит Венди.

Публикация от Wendy Ida (@wendyidafitness) 5 Янв 2017 в 11:18 PST

Элен Эктор, 65 лет

Элен — тренер по фитнесу, основатель компании по производству свежевыжатых соков и смузи.

Публикация от Ellen Ector (@ellenectorfit) 1 Фев 2018 в 6:19 PST

Эллен работала в социальной сфере, но в 2009 году решила изменить свою жизнь. Уволившись, Эллен, кстати, мать пятерых детей и бабушка четырех внуков, занялась спортом и стала фитнес-тренером. Сейчас она владеет сетью спортивных клубов, где тренирует других женщин, а также компанией по производству свежевыжатых соков и смузи.

В своем Instagram она публикует видеозаписи упражнений, которые можно легко выполнить и в домашних условиях.

Публикация от Ellen Ector (@ellenectorfit) 6 Фев 2018 в 5:18 PST

Пегги Гилберт, 70 лет

Пегги Гилберт — инструктор по аэробике и персональный тренер.

Публикация от Peggy Hilbert (@rockandrollpeggy) 24 Фев 2017 в 9:54 PST

Пегги серьезно увлеклась спортом в 50 лет, начала участвовать в соревнованиях и занимать призовые места.

— Когда взрослеешь, нужно оставаться подтянутой и здоровой, чтобы быть счастливой в старости. Меня все считают моложе моих лет, — признается она.

Публикация от Peggy Hilbert (@rockandrollpeggy) 22 Фев 2017 в 11:38 PST

Эрнестина Шепард, 81 год

Публикация от Ernestine Shepherd Dedication (@ernestine.shepherd) 18 Янв 2018 в 6:25 PST

Эрнестина — культуристка, фитнес-тренер. В 2010 году Шепард вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая женщина в мире профессионального бодибилдинга. Заниматься женщина начала в довольно зрелом возрасте. Сначала она занималась аэробикой и много ходила пешком, ходила в спортзал и бегала.

По словам Эрнестины, большую роль в ее образе жизни играет режим. Она ложится спать не позднее десяти часов вечера, встает в три часа утра и медитирует. Затем отправляется на пробежку и тренируется. Женщина работает фитнес-тренером, а это просто обязывает ее всегда быть в форме. В рационе Эрнестины много овощей, фруктов, медленных углеводов и белковых продуктов.

Публикация от Ernestine Shepherd Dedication (@ernestine.shepherd) 20 Авг 2017 в 3:22 PDT

Тао Порчон-Линч, 99 лет

Публикация от Tao Porchon-Lynch (@taoporchonlynch) 4 Янв 2018 в 7:47 PST

Тао Порчон-Линч — одна из самых пожилых преподавательниц йоги в мире. Занимается йогой с детства, и ее это так сильно впечатлило, что спустя несколько лет она и сама стала ее практиковать. Впрочем, занимается Тао не только йогой. Она также ходит на танцы, ведет активный образ жизни и следит за собой.

Публикация от Tao Porchon-Lynch (@taoporchonlynch) 18 Окт 2017 в 8:27 PDT