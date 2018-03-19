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Американец во сне вызвал 911 через Apple Watch и проснулся в окружении полицейских

20.03.2018 09:03 — Разное | Tut.by  
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16 марта американец Джейсон Роули (Jason Rowley) проснулся из-за трех полицейских, вошедших в его спальню. Мужчина спал в Apple Watch и случайно активировал режим SOS во сне. Об этом Роули рассказал в своем Twitter-аккаунте, пишет TJournal.

«Публичное объявление: если вы спите с надетыми Apple Watch, подумайте об отключении функции вызова SOS, или тоже проснётесь в час ночи с тремя полицейскими в вашей спальне».

В разговоре с изданием The Verge Роули отметил, что полицейские были вежливы и спокойны. Они рассказали, что привыкли к ложным вызовам с Apple Watch. Судя по другим жалобам в Твиттере, похожая проблема случается и у владельцев iPhone, которые тоже могут активировать режим экстренного вызова. В обоих случаях система начинает обратный отсчет от трех до пяти секунд, который сопровождается сиреной, после чего начинает набор 911 и отсылает сообщения друзьям или родственникам.

Функцию экстренного вызова SOS действительно можно активировать, если нажать и удерживать кнопку включения: ночью сделать это можно случайно, просто неудачно подогнув запястье.

Режим экстренного вызова SOS появился с выходом WatchOS 4 и iOS 11 и предназначен для того, чтобы пользователи в опасности могли незаметно вызывать помощь, просто зажав несколько кнопок на своем устройстве. По умолчанию функция автоматически начинает набирать в полицию, но это можно отключить в настройках.

Смотрите, сколько стоят самые популярные модели Apple Watch в Беларуси:

 
 
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