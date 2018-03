Американец во сне вызвал 911 через Apple Watch и проснулся в окружении полицейских

16 марта американец Джейсон Роули (Jason Rowley) проснулся из-за трех полицейских, вошедших в его спальню. Мужчина спал в Apple Watch и случайно активировал режим SOS во сне. Об этом Роули рассказал в своем Twitter-аккаунте, пишет TJournal.

Public service announcement: If you sleep with an Apple Watch on, consider turning off the Emergency SOS feature, or you too may wake up to 3 cops in your bedroom at 1 AM.