4 августа на аэродроме Боровая состоится одиннадцатый музыкальный фестиваль « Рок за Бобров ». В 2018 году выступят семь хедлайнеров, а территория фестиваля увеличится вдвое. Сегодня организаторы объявили новых участников — группы «ДДТ» и J:МОРС.





Еще на старте продаж без объявления первых хедлайнеров было продано 2900 так называемых early birds (билетов по цене 19,9 рубля). На сегодняшний день уже реализовано более четырех с половиной тысяч билетов. В целом, с учетом интереса к фестивалю, «Рок за Бобров» может посетить до 30 тысяч человек, что станет рекордным показателем в его истории.

Стало известно, что для поклонников фестиваля впервые будет организована продажа билетов в расположенный напротив сцены VIP-сектор. Организаторы предоставят комфортные условия для пребывания на фестивале (большой танцевальный подиум с видом на сцену фестиваля, отдельный фудкорт, танцпол и биотуалеты). Количество таких билетов (стоимостью 69 рублей) будет ограниченным.





Ранее было анонсировано участие групп «Звери», Noize MC и Louna. А сегодня AFISHA.TUT.BY узнала, что на фестивале выступит один из самых ожидаемых гостей этого года — группа «ДДТ».

Тексты песен ДДТ выходят за рамки музыкального рынка, являясь своего рода манифестом и взглядом на жизнь для миллионов людей. За время существования группы были записаны и выпущены более 20 студийных альбомов и 6 сольных альбомов Юрия Шевчука. Лидер группы снялся в 9 кинофильмах, а музыка ДДТ звучит в саундтреках к более чем к 20 кинолентам. Кроме того, за последние годы вышло два сборника стихов Шевчука. ДДТ — лауреаты многих музыкальных премий в разные годы.





— Попасть на престижный фестиваль хотят практически все белорусские группы, в прошлом году было подано более ста заявок. Но есть отечественные исполнители, которые по праву считаются гордостью Беларуси, имеют свою армию фанатов и могут спокойно конкурировать со звездами России и Украины, — рассказывают организаторы. — В этом году «Рок за Бобров» пригласил один из ярких рок-коллективов — группу J:МОРС.





Еще в середине «нулевых» буквально на каждом углу гремели хиты «Web-дизайн», «Вместе навсегда», «Не умирай», «Босиком по мостовой». За время существования «Морсов» музыканты написали десятки хитов в фирменном романтичном роке: «Ангелы не спят», «Не край», «Беларускае золата». Группа выступала с президентским оркестром, объехала Беларусь с аншлаговыми концертами, и по сей день является одним из лидеров белорусской музыки по числу узнаваемых в любом уголке страны песен из восьми студийных альбомов группы. В начале 2018 года две композиции «J:Морс» прозвучали в западном фильме «Немой» («Mute»), который снял сын Дэвида Боуи, режиссер Дункан Джонс («Исходный код», Луна 2112″, «Варкрафт»).

Имена еще четырех участников фестиваля «Рок за Бобров» пока остаются интригой.

Сегодня также объявлено о повышении цен на стандартные билеты. Теперь они стоят 35 рублей.

Фестиваль состоится на аэродроме Боровая 4 августа. Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY. Купить билет

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