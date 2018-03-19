"Нельзя заботиться о ком-то, не заботясь о себе". Кардиолог - о женском здоровье после 40

Принимать все близко к сердцу — это чаще про женщин, поэтому они и жалуются на него раньше времени. В этом убеждена врач-кардиолог медицинского центра «Эксана» Ирина Лутик. Зачем обследоваться раз в три года после 40 лет, почему важно вовремя отказаться от работы в ночную смену и нужен ли на руке шагомер, узнали в беседе со специалистом.





­— Как с возрастом меняется состояние сердца у женщины?

— Женщина с годами хорошеет, другое дело ее гормоны, которые перестают защищать ее от всех сердечных болезней годам к 50. Единственное, что беспокоит женщин до этого возраста — какие-то неспецифические неврозы, колющие или ноющие боли грудной клетки. Но они нестрашные, и сильно заморачиваться на них не стоит. Потом начинается климакс, и половые гормоны перестают выполнять защитную функцию — стенки сосудов обрастают холестерином, бляшками, солями кальция. И лет после 60 риск заболеваний сердечно-сосудистой системы у мужчин и женщин уравнивается.

— Ваши пациентки на что обычно жалуются?

— До 40 лет, как правило, у женщин здоровое сердце. Но иногда они все равно жалуются. Скорее всего, из-за психологических факторов — от переживаний появляются колющие, ноющие боли, ощущение затрудненного вдоха. Давление обычно начинает прыгать после 50. А все жалобы, которые появляются до 40 лет, со временем при неизменном отношении к себе перерастают в нечто серьезное — в ишемическую болезнь сердца, даже в инфаркт.





— Как минимизировать риск?

— Своевременно обследоваться. После 40 лет раз в три года, даже если отклонений нет. Делать УЗИ сердца, сосудов шеи, почек, анализы крови, обязательно контролировать свое давление. Обращать внимание на любые сигналы, которые дает организм.

«Мало двигаемся, недовольны собой, неправильно питаемся»

— Что за сигналы подает организм, когда есть проблемы в сердечно-сосудистой системе?

— Если болит голова, это могут быть симптомы высокого давления. Если в сосудах шеи бляшки, будет головокружение, периодически шаткая походка, нарушение памяти, плохой сон. Быстрее начинают происходить возрастные изменения, потому что мозг получает меньше питательных веществ. К редким колющим болям в области сердца, к тому же мешающим вдохнуть, я бы сильно не прислушивалась. Но если они возникают ежедневно после работы, то это признак повышенного давления. Хотя иногда — просто результат измотанности организма.





У женщин в возрасте 40−45 лет иногда появляются приступы стенокардии («грудная жаба», боль в центре грудной клетки. — Прим. TUT.BY). Чаще вечером-ночью. Они похожи на приступы стенокардии, которые бывают у мужчин как предвестники инфаркта, но не настолько опасны. Но такие приступы нельзя недооценивать, некоторые из них могут стать опасными.

— Что такого делают женщины, что приводит к таким ощущениям?

— Мало двигаются, недовольны собой, зарплатой или детьми. Неправильно питаются. Иногда считают, что за сутки надо съесть некоторое количество еды, поэтому, чуть-чуть перекусив с утра и не поев в обед, вечером съедают дневную порцию. Жир откладывается на животе, который мало того, что никого не красит, так еще и ведет к высокому давлению из-за холестерина.





Одна из основных причин перебоев в организме после 40, как правило, узлы в щитовидной железе с повышенным или пониженным уровнем ее гормонов.

«Выявят заболевание на начальной стадии — не будет отслойки сетчатки»

— Допустим, женщина прислушалась к себе и сразу же обратилась к врачу. Чем он может помочь?

— Если у нее выявят заболевание на начальной стадии, то назначенное вовремя лечение предотвратит появление осложнений или поражения органов — не будет отслойки сетчатки со временем, не будет «сморщенных почек» (так называют нефросклероз, при котором функции органа нарушаются вплоть до остановки его работы. — Прим. TUT.BY), не будут еще больше шкалить цифры давления, не появятся головокружения из-за бляшек в сосудах шеи, раньше времени не нарушится память, не случится инфаркта, сужения сосудов ног.

— Да, только чаще человек чувствует, что что-то не так, но откладывает поход к врачу на потом, терпит. Есть ли у нас время, чтобы «терпеть»?

— Все зависит от болезни. В прединфарктном состоянии куда уж ждать? А если нарушена функция щитовидной железы, то год-два она, может, еще протянет с перебоями, пока они не станут жизнеопасными.





Например, на фоне гормональных нарушений щитовидной железы у женщин пульс срывается до мерцательной аритмии. Через пару лет, не обратив внимание на нарушение ритма, можно стать практически инвалидом.

В отношении каких-то растительных лекарственных препаратов я всегда за, потому что они эффективно справляются с заболеваниями на начальных стадиях. Но когда заболевание уже «цветет», это не поможет. Прием биологически активных добавок — тоже профилактика, но не лечение.

«Наследственность может и не проявиться»

— Верно ли распространенное утверждение, что пить кофе вредно для сердца?

— Я сама жуткий кофеман. Конечно, пользы от растворимого кофе не вижу. Вот если кофе молотый и качественный, почему бы не выпить кружечку утром и в обед? У кого-то появляется частый пульс? Добавьте молока, выпейте кофе со сладким молочным шоколадом.





— А физические нагрузки? Бег, скандинавская ходьба, велосипеды — все это стало модно в последнее время.

— Чем больше двигаемся, тем лучше работает наше сердце. Но прогулка с палками не называется скандинавской ходьбой. Обучать этому методу должны профессионалы. Только тогда можно сказать, что вы тренируете свою сердечную мышцу.

Что еще можно попробовать? Танцы, шейпинг, плавание, аэробика, фитнес, велотренировки. Сейчас купить тренажер или велосипед не проблема. Как и не проблема больше думать о себе. Эгоизм, конечно, должен быть здоровым, о других не стоит забывать, но нельзя заботиться о ком-то, не заботясь о себе.





— Если женщина заботится о себе, сердце все-таки может подвести или можно быть спокойной?

— Есть такое дело как наследственность, но при правильном образе жизни она может и не проявиться. Наследственность даст о себе знать, если у нас те же условия проживания, то же отношение к жизни, те же пищевые пристрастия, что у родственников. Если у них развилось заболевание после 50−60 лет, женщине надо подумать о факторах риска, следить за давлением и заниматься профилактикой. А вот если болезни были в молодом возрасте, тогда они могут наследоваться. Например, фосполипидный синдром — когда у всех в поколении густая кровь. Тогда риск получить инсульт или инфаркт в молодости высокий. Чтобы это узнать, надо всем в семье сдать анализ на этот синдром.

— Что надо иметь дома для контроля за своим здоровьем?

— Если в роду есть болезни системы кровообращения, под рукой должен быть тонометр. При здоровом образе жизни он не нужен лет до 35. С 35 до 40 тонометр уже понадобится мужчинам, а потом и женщинам не помешает.





Многие сейчас стремятся еще купить приборы для измерения сахара и холестерина. С профилактической целью - это лишнее. А вот браслеты, которые считают пульс, шагомеры — это отлично! Люди начинают задумываться о своем сердце, и это хорошо.

«После 40 лет надо убрать ночные смены из своей жизни»

— Что еще не требует глубоких познаний и больших усилий, но помогает укреплять сердце?

— Я бы предложила зарядку по утрам — разминки, приседания, наклоны, повороты. В вечернее время — упражнения по йоге. Все нагрузки для сердечно-сосудистой системы можно определить по пульсу: восстанавливается в течение десяти минут — тренируйтесь, не восстанавливается — стоит сбавить темп. Делать ли холодный душ по утрам? Здесь каждый выбирает для себя, ориентируясь на собственные ощущения. Надо больше читать, чем смотреть телевизор. Чаще ходить пешком, чем выбирать лифт, и ездить на велосипеде, а не на машине. Делать обеденные перерывы не на рабочем месте и не наспех.





— Сон тоже влияет?

— Конечно. Максимум надо ложиться в одиннадцать-полдвенадцатого, потому что после должен вырабатываться мелатонин — гармон радости, удовольствия. Если позже ложимся или ночью включаем свет и ходим, выработка гормона нарушается, нервные клетки не перестраиваются за ночь, организм не отдыхает.

Если ложимся в час-два и встаем в десять, биоритмы все равно нарушаются, потому что человеку надо вставать часов в шесть-семь утра, так заложено природой.

— А если работа в ночную смену?

— От этого женщины и стареют раньше времени, к сожалению. Гармоны красоты тоже ночью вырабатываются. Поэтому возникают не только внешние изменения (не в лучшую сторону) — выпадают волосы, кожа шелушится, но и внутренние — на одну и ту же физическую нагрузку сосуды перестают адекватно сужаться-расширяться. С возрастом надо научиться правильно спать, поэтому я бы порекомендовала всем женщинам после 40 лет убрать ночные смены из своей жизни. Здоровое сердце ­- это результат грамотного отношения к жизни, любви и уважения к себе. От чего и появляется профилактика болезней и выявление их на ранних стадиях. Без правильного отношения к себе, думаю, ни одна женщина не сохранит свое здоровье.







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