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Ford инвестирует полмиллиарда долларов в разработку комплекса систем безопасности и помощи водителю

20.03.2018 09:34 — Разное | Tut.by  
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В скором времени фирменный комплекс систем безопасности Co-Pilot360 станет базовым оснащением всех автомобилей Ford, сообщается в официальном заявлении автогиганта.


На протяжении следующих пяти лет Ford инвестирует 500 миллионов долларов в дальнейшее совершенствование систем безопасности и помощи водителю. За основу будет взят комплекс Co-Pilot360, куда входят система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, система контроля «слепых» зон, ассистент движения в полосе, камера заднего вида и система автоматического переключения дальнего света — по отдельности некоторые из этих систем уже устанавливаются на многие модели концерна. В следующем году Co-Pilot360 пополнится системой помощи при движении задним ходом с функцией автоматического торможения.

В Ford также заявили, что Co-Pilot360 станет стандартным оборудованием всех новых легковушек, а также внедорожников и пикапов Ford — по крайней мере, в Северной Америке. Первой моделью, на которой дебютирует комплекс, станет обновленный кроссовер Edge, продажи которого начнутся этой осенью.

 
 
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Первой моделью, на которой дебютирует комплекс, станет обновленный кроссовер Edge, продажи которого начнутся этой осенью.
 
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