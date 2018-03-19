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ДТП под Ивьем: погибла водитель, четверо детей в больнице

20.03.2018 09:41 — Разное | БДГ  
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Автомобиль «Киа Рио» попал в жуткую аварию на дороге Юратишки-Бакшты 19 марта около 16:00.

Погибла 51-летняя женщина водитель не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево, сообщает СК Беларуси.

Ее трое ее детей, 2004, 2005 и 2007 годов рождения, а также односельчанка, 2005 года рождения получили травмы разной тяжести и были госпитализированы.

Мальчик 2007 года рождения и девочка 2005 года рождения были зажаты в кузове, спасатели их деблокировали. 

Две девочки 2005 года рождения сами выбрались из авто до приезда МЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются.

 
 
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Автомобиль «Киа Рио» попал в жуткую аварию на дороге Юратишки-Бакшты 19 марта около 16:00.
 
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