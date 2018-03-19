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ДТП под Ивьем: погибла водитель, четверо детей в больнице
Автомобиль «Киа Рио» попал в жуткую аварию на дороге Юратишки-Бакшты 19 марта около 16:00.
Погибла 51-летняя женщина водитель не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево, сообщает
Ее трое ее детей, 2004, 2005 и 2007 годов рождения, а также односельчанка, 2005 года рождения получили травмы разной тяжести и были госпитализированы.
Мальчик 2007 года рождения и девочка 2005 года рождения были зажаты в кузове, спасатели их деблокировали.
Две девочки 2005 года рождения сами выбрались из авто до приезда МЧС.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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Автомобиль «Киа Рио» попал в жуткую аварию на дороге Юратишки-Бакшты 19 марта около 16:00.
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