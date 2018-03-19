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Представлен SSD с рекордной емкостью

20.03.2018 10:06 — Разное | Tut.by  
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Всего спустя месяц после анонса Samsung своего 30-терабайтного накопителя, установлен новый рекорд емкости SSD. Компания Nimbus Data представила ExaDrive DC100 сразу на 100 ТБ.


Такую огромную емкость инженеры смогли вместить в стандартный 3,5-дюймовый SATA форм-фактор (а значит, вы вполне сможете использовать накопитель в своем домашнем компьютере. 100 ТБ — это, например, 20 миллион песен, если считать, что каждая «весит» около 5 МБ.

Скорость записи новинки также впечатляет — 500 Мбит/с. Ожидается, что в продажу ExaDrive DC100 поступит летом, а цена будет сравнима с другими SSD (в расчете на 1 ТБ)

Смотрите, какие SSD-накопители сейчас популярны в Беларуси:

 
 
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В 3,5-дюймовый форм-фактор уместили 100 ТБ.
 
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