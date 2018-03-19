Представлен SSD с рекордной емкостью

Всего спустя месяц после анонса Samsung своего 30-терабайтного накопителя , установлен новый рекорд емкости SSD. Компания Nimbus Data представила ExaDrive DC100 сразу на 100 ТБ.





Такую огромную емкость инженеры смогли вместить в стандартный 3,5-дюймовый SATA форм-фактор (а значит, вы вполне сможете использовать накопитель в своем домашнем компьютере. 100 ТБ — это, например, 20 миллион песен, если считать, что каждая «весит» около 5 МБ.

Скорость записи новинки также впечатляет — 500 Мбит/с. Ожидается, что в продажу ExaDrive DC100 поступит летом, а цена будет сравнима с другими SSD (в расчете на 1 ТБ)

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