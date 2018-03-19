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СК: насмерть сбивший на переходе у "Замка" 11-летнюю девочку грузовик был неисправен
Завершено следствие по делу о ДТП возле торгового центра «Замок», где грузовик насмерть сбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Напомним, 2 декабря 2017 года, около 17.00, 55-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ-5301, двигаясь по проспекту Победителей со стороны улицы Саперов,
В результате аварии 11-летняя девочка от полученных травм умерла на месте происшествия. Ее 56-летней бабушке, 7-летнему брату и еще двум пешеходам были причинены различные телесные повреждения.
В ходе следствия выяснилось, что
— Особый акцент при расследовании уголовного дела был сделан на установлении технического состояния ЗИЛ-5301. Для этого следователем после детального осмотра автомобиля была назначена комиссионная автотехническая экспертиза, согласно выводам которой получены данные, что тормозная система, рулевое управление и ходовая часть грузовика были неисправны. В том числе на одном из колес в процессе эксплуатации автомобиля была полностью изношена тормозная накладка. Данное транспортное средство не могло быть допущено к участию в дорожном движении, — рассказала Юлия Гончарова.
Также следствие установило, что водитель видел запрещающий сигнал светофора и имел возможность остановить автомобиль перед стоп-линией только при условии исправности тормозов. Кроме того, у водителя была возможность увести транспортное средство от пешеходного перехода, выехав на газон или ограждение, что помогло бы предотвратить трагедию.
По результатам расследования уголовного дела Следственным комитетом направлены информационные письма в Министерство транспорта и коммуникаций и Мингорисполком. В них подробно описаны причины этого происшествия и предложены меры по предотвращению подобного в дальнейшем.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжкого телесного повреждения другому человеку). Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Мера пресечения в отношении водителя грузовика
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Комиссионная автотехническая экспертизатормозная выявила, что тормозная система, рулевое управление и ходовая часть грузовика были неисправны.
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