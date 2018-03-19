Завершено следствие по делу о ДТП возле торгового центра «Замок», где грузовик насмерть сбил 11-летнюю девочку. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, 2 декабря 2017 года, около 17.00, 55-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ-5301, двигаясь по проспекту Победителей со стороны улицы Саперов, совершил наезд на пересекавших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора группу пешеходов.

В результате аварии 11-летняя девочка от полученных травм умерла на месте происшествия. Ее 56-летней бабушке, 7-летнему брату и еще двум пешеходам были причинены различные телесные повреждения.

В ходе следствия выяснилось, что техосмотр грузовика не проводился с 2015 года, а в августе 2017 года обвиняемый привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, не прошедшим гостехосмотр.



Фото: Следственный комитет

— Особый акцент при расследовании уголовного дела был сделан на установлении технического состояния ЗИЛ-5301. Для этого следователем после детального осмотра автомобиля была назначена комиссионная автотехническая экспертиза, согласно выводам которой получены данные, что тормозная система, рулевое управление и ходовая часть грузовика были неисправны. В том числе на одном из колес в процессе эксплуатации автомобиля была полностью изношена тормозная накладка. Данное транспортное средство не могло быть допущено к участию в дорожном движении, — рассказала Юлия Гончарова.

Также следствие установило, что водитель видел запрещающий сигнал светофора и имел возможность остановить автомобиль перед стоп-линией только при условии исправности тормозов. Кроме того, у водителя была возможность увести транспортное средство от пешеходного перехода, выехав на газон или ограждение, что помогло бы предотвратить трагедию.

По результатам расследования уголовного дела Следственным комитетом направлены информационные письма в Министерство транспорта и коммуникаций и Мингорисполком. В них подробно описаны причины этого происшествия и предложены меры по предотвращению подобного в дальнейшем.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжкого телесного повреждения другому человеку). Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Мера пресечения в отношении водителя грузовика в виде заключения под стражу не изменялась.