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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование ДТП с грузовиком и пешеходами у торгового центра "Замок" в Минске, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Уголовное дело расследовалось в отношении водителя грузовика, который 2 декабря 2017 года наехал на группу пешеходов на регулируемом переходе около столичного ТЦ "Замок". Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжкого телесного повреждения другому человеку). Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Переданное в Генпрокуратуру уголовное дело изучено и направлено в суд Центрального района Минска для рассмотрения по существу. Мера пресечения в отношении водителя грузовика в виде заключения под стражу не изменялась.

Особый акцент при расследовании уголовного дела был сделан на установлении технического состояния ЗИЛ-5301. "Для этого следователем после детального осмотра автомобиля была назначена комиссионная автотехническая экспертиза. Согласно ее выводам были получены данные о том, что тормозная система, рулевое управление и ходовая часть грузовика были неисправны. В том числе на одном из колес в процессе эксплуатации автомобиля была полностью изношена тормозная накладка. Данное транспортное средство не могло быть допущено к участию в дорожном движении", - рассказали в Следственном комитете.

Также следствие установило, что водитель видел запрещающий сигнал светофора и мог остановить автомобиль перед стоп-линией только при условии исправности тормозов. Кроме того, у водителя была возможность увести грузовик от пешеходного перехода, выехав на газон или ограждение - это помогло бы предотвратить трагедию. "По результатам расследования этого уголовного дела Следственным комитетом направлены информационные письма в Министерство транспорта и коммуникаций и Мингорисполком. В них подробно описаны причины этого происшествия и предложены меры по предотвращению подобного в дальнейшем", - проинформировали в СК.

Следственный комитет напоминает, что регулярный государственный технический осмотр транспортного средства - это гарантия его исправности и своевременной диагностики возможных поломок. "Это ваша личная безопасность, жизнь и здоровье близких и окружающих. Относитесь к этому ответственно", - подчеркнули в комитете.

Как сообщалось, трагедия произошла 2 декабря около 17.00 - на пешеходном переходе возле ТЦ "Замок" грузовой автомобиль въехал в пешеходов, когда те пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Погибла 11-летняя девочка, ее бабушка, семилетний брат и еще два пешехода получили травмы. Для установления обстоятельств происшествия была создана следственная группа, которая провела осмотры, в том числе места происшествия, допросы, очные ставки и комплекс иных процессуальных действий. Были изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, которые приобщены к материалам уголовного дела. По имеющейся в распоряжении следствия информации, техосмотр грузовика не проводился с 2015 года, а в августе 2017 года обвиняемый привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, не прошедшим гостехосмотр.-0-